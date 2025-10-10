'Цель сдетонировала в воздухе': в ВСУ показали, как вертолет Ми-8 сбил российский 'Шахед'. Видео

В сети появилась видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского экипажа вертолета Ми-8 во время атаки дронов на Украину. На записи видно, как украинские воины сбивают "Shahed-136" в ночном небе.

Беспилотник сбит пулеметным огнем вертолета. Цель сдетонировала в воздухе, говорят украинские защитники.

"Экипаж вертолета Ми-8 ВС ВСУ уничтожает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" в ночном небе над Украиной", – отмечается в комментарии к записи.

О чем речь

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный еще в начале 1960-х годов. Это – самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Украинские вертолеты Ми-8 сыграли важную роль в обороне Мариуполя. В вылетах участвовали 16 таких вертолетов. Они доставляли защитникам Мариуполя необходимое для продолжения сопротивления: оружие, боеприпасы, медикаменты, провиант. Во время одного из вылетов в Мариуполь доставили подкрепление – примерно сотню бойцов "Азова".

Всего было семь таких вылетов. Причем украинские пилоты смогли преодолеть организованную россиянами систему противовоздушной обороны вокруг города.

Как сообщал OBOZ.UA, три чешских вертолета Ми-171Š в конце сентября приземлились на восточной границе Польши. Это вертолетное подразделение, предназначенное для проведения специальных операций, будет действовать на территории страны в рамках усиления обороны восточного фланга Североатлантического альянса – именно против дронов.

