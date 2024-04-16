Целенаправленная кампания: в ГУР рассказали, как Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине с помощью роликов об уклонистах

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об очередной информационной операции российских оккупантов против Украины. В последнее время в сети TikTok и других социальных сетях начали появляться ролики, на которых якобы украинские мужчины снимаются за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

На самом же деле это новая целенаправленная кампания Кремля. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Этот контент быстро набирает популярность среди аудитории, спровоцируя одобрительные и критические комментарии, а дискуссии, происходящие под этими видео, лишь усиливают их популярность.

Также вокруг этого контента были созданы "народные" песни, всегда имеющие одинаковый подтекст – похвалу "уклонистов".

"Синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании", – отмечают в ГУР.

Там добавили, что эта ИПСО является типичной техникой разделения общества на "защитников" и "уклонистов". Цель таких действий врага – спровоцировать огласку, увеличить напряжение в обществе из-за внутренних противоречий.

Пропаганда Кремля продолжает пытаться взорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, используя любые доступные методы.

"Призываем всех критически относиться к поступающей из анонимных источников информации и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только Защитникам Украины", – резюмировали в украинской разведке.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу в Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособия, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.