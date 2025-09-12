Целенаправленная операция: Путин атаковал Польшу, чтобы передать НАТО сигнал. Мельник объяснил, что будет дальше

В ночь на 10 сентября страна-агрессор Россия запустила два десятка дронов на территорию Польши. В отличие от предыдущих инцидентов, когда российские дроны пересекали границу стран ЕС, это вовсе не было случайностью. Речь идет о спланированной и целенаправленной операции. Этим ударом глава Кремля Владимир Путин послал сигнал, что готов атаковать цели за пределами Украины и считает определенные объекты на территории ЕС законными мишенями. Главной целью этой акции было подорвать НАТО изнутри, спровоцировать дискуссии внутри Альянса, посеять сомнения в эффективности коллективной безопасности, прежде всего в надежности статьи 5 Вашингтонского договора.

Что будет происходить далее? Конечно, будет традиционная дипломатическая реакция – "глубокая обеспокоенность", заявления, вызовы послов. В то же время нельзя исключать и практического ответа. Однако прямая конфронтация Альянса с Россией невыгодна для Украины, ведь в таком случае может возникнуть конкуренция за ограниченные военно-технические ресурсы.

Самым эффективным шагом в этой ситуации могло бы стать предоставление Украине определенного количества дальнобойных ракет для применения по военным целям на территории России. Эффективные удары стали бы отличным ответом и сигналом – "алаверды" – агрессору.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– По вашему мнению, как можно расценивать факт присутствия российских дронов в небе Польши? Мы помним, что ранее российские дроны не раз залетали в страны, граничащие с Украиной. Тогда это считалось случайностью или по крайней мере власти тех стран предпочитали считать это случайностью. Считаете ли вы, что сейчас агрессор перешел на новый этап? Видите ли вы какую-то принципиальную разницу между этой атакой и предыдущими?

– Скорее всего, предыдущие инциденты были действительно случайностью. Причиной этого могла быть техническая проблема с самими российскими дронами, определенные технические отказы системы навигации, влияние средств РЭБ, которые сбивали их с курса. Из-за этого дроны становились "локационно потерянными". Инциденты, которые были раньше, могли быть именно такими.

Но исходя из этой информации, в Польшу попало два десятка дронов и ориентировочно половина из них зашло с территории Беларуси. Так что здесь о случайности точно не может идти речь. Это целенаправленная, спланированная операция. Очевидно, что этим самым Путин пытается послать сигнал.

Сейчас надо наблюдать, будет ли вербальное сопровождение этого. Скорее всего, будут какие-то заявления со стороны России о том, что маршруты поставки оружия для Украины или "лагеря подготовки наемников", как они любят говорить, являются для них "законными целями". То есть не исключено, что россияне параллельно с нарративами, что, мол, "это не мы, это все украинцы" будут подавать определенные сигналы.

Потому что, как мы видим, в последнее время Путин прибегнул к сигналам: стрельнуть по кабинету премьер-министра Украины или же послать два десятка дронов на территорию Польши.

Отдельно можно говорить о том, какие цели преследуются. Основная стратегическая цель, как по мне, кроме того, чтобы развязать руки и завершить черное дело, которое он начал в Украине, – это разрушение НАТО изнутри.

К сожалению, то, что сейчас наблюдается, когда с момента инцидента прошло полдня, свидетельствует в подтверждение такой гипотезы. Потому что Польша сначала среагировала довольно правильно, то есть объявила это актом агрессии, дальше запросила консультации. Но уже есть ответ от НАТО, что это не является агрессией. И это противоречит Вашингтонскому договору, где четко очерчено, что считать агрессией.

Это выглядит как то, на что Путин и рассчитывал, что Европа мгновенно даст заднюю, пойдет на деэскалацию, на умиротворение. Если Польша и дальше будет настаивать на том, что это угроза безопасности Польши и должна быть коллективная реакция НАТО, это спровоцирует внутреннюю дискуссию в самом Альянсе и станет причиной еще больших сомнений относительно надежности коллективных гарантий, статьи 5, в частности.

– Итак, сигнал Кремля Европе, НАТО заключался в том, что, мол, мы можем такое сделать, мы можем атаковать и считаем эти цели "законными"?

– Об этом открыто неоднократно заявлялось. Если не Путиным лично, то его хором сопровождения. Я уже не говорю о Медведеве, хотя он официальное лицо, на что в свое время обратил внимание Трамп, что его нельзя воспринимать просто как блогера. Поэтому да, это то, что вы перечислили. А в конце еще можно добавить: "и нам за это ничего не будет".

– В таком случае что будет далее? Путин продемонстрировал свои возможности. Как вы думаете, какая его следующая цель?

– История не завершена. Если мы говорим об этом конкретном эпизоде, то может быть традиционный ответ– "глубокая обеспокоенность". Он обязательно будет. Дипломатические ноты, вызовы послов – это обязательный антураж.

Но вопрос, будет ли за этим еще что-то. Потому что, если этим ограничится, есть риск непродуктивной дискуссии внутри НАТО, которая будет те линии разлома делать еще больше, а сомнения среди членов НАТО еще глубже. В то же время я бы полностью не исключал того, что может быть практический ответ.

Конечно, прямая конфронтация между Россией и НАТО не в интересах Украины. Потому что это не столько вступление в войну на стороне Украины, сколько отвлечение ограниченных ресурсов еще на какие-то угрожающие участки. НАТО, Европа встанет перед еще более сложным выбором: сколько дать Украине, которая не является членом НАТО, и сколько сохранить для своих нужд. Мы это прекрасно видели на примере решения министра обороны США, когда он внезапно остановил поставки критически необходимых зенитных ракет для Украины. Потому что, по его словам, "они нужны нам самим".

Следовательно, нам эта ситуация совсем невыгодна. Но то, что НАТО могло бы сделать сейчас, это дать Украине такую возможность – десятка два-три дальнобойных ракет. Независимо от того, какую адженду имеют те, кто передает, Украина найдет очень достойные цели для того, чтобы запустить эти ракеты, а потом то ли публично, то ли по линии спецслужб сказать Путину: "Алаверды. Вот тебе ответ твоей же картой".