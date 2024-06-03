'Цели у них не изменились': Черник объяснил замысел России на Харьковском направлении

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении, украинские защитники остановили врага и образовали небольшой плацдарм. Сейчас там относительно стабильная ситуация. Однако следует помнить, что у захватчиков планы не изменились.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его прогнозам, никаких кардинальных изменений на Харьковском направлении до конца лета не произойдет.

Черник охарактеризовал оперативную ситуацию на этой линии фронта по состоянию на данный момент. По его словам, интенсивность боев с начала наступления врага существенно снизилась.

"Остановили врага, относительная стабильность, правда, к сожалению, плацдарм образован, небольшой, но образованный. Давит ли противник? Давит. Он хочет показать, что он хоть что-то может перед саммитом в Швейцарии. Им нужны какие-либо результаты и не забываем о пропаганду, они подняли свой триколор над несколькими нашими селами, а подают так, что это чуть ли не Берлинская операция", – отметил эксперт.

Черник объяснил, что те планы, которые оккупанты ставили перед собой на этом направлении, не могли осуществиться, поскольку у врага не было с начала наступления этого года достаточно сил для того, чтобы захватить Харьков.

"Эти планы не могли быть осуществлены, потому что для того, чтобы сразиться за Харьков, нужен 100-тысячный корпус, а там они привлекли несколько батальонных тактических групп в пределах до пяти. Батальонная тактическая группа – это 800 человек, следовательно, до 4 тысяч личного состава, не больше", – рассказал эксперт.

Что же касается целей, то они у врага не изменились. Россияне хотят выйти на административные границы Донбасса и Луганской области.

"Они не смогли эту операцию реализовать ко дню Победобесия и инаугурации Путина. Следовательно, надо было смещать акценты. Сместили, в какой-то части даже преуспевают. Почему? Первых три дня в нашем медийном пространстве был мега ужас, мол, все, апокалипсис, они сейчас войну выиграют... Но главную цель – спровоцировать большое количество беженцев в Харькове, они не достигли", – отметил эксперт.

Разрешение наших партнеров бить западным оружием по территории врага может изменить ситуацию, но кардинально ее не преломит, считает Черник.

"Мы же понимаем, что на тот маленький плацдарм им надо все довозить: боеприпасы, воду, медикаменты, живую силу, горюче-смазочные материалы, снаряды и т.д. Если нам позволили бить, в первую очередь, ствольной артиллерией, значит, на Расстояниях до 20 километров мы можем начать охоту за их логистическими караванами, это будет снижать их обеспечение. Но некорректно ждать большего, что произойдет что-то мега кардинальное.

Черник подчеркнул, что врагу для того, чтобы добиться какого-либо конкретного успеха на Харьковщине, нужно увеличить количество своих войск на этом направлении, поскольку то, что россияне здесь держат, постоянно восстанавливая, украинская армия мощно "перемалывает". При этом темпы уничтожения врага превосходят скорость обновления им своих сил.

"Они замещают на поле боя безболезненно для себя по мобилизации 30 тысяч, не больше. А за май месяц мы поставили абсолютный рекорд - уничтожили 38 940, ну почти 39 тысяч. Для того чтобы им нарастить большие группировки нужно проводить еще большую мобилизацию, они к этому пока не готовы психологически. Будут ли готовы? Не знаю, надо набраться терпения и ждать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Петр Черник спрогнозировал, что небольшие тактические успехи у врага возможны, но мы выдержим летнее наступление РФ.

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