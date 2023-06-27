Целились в сердце и голову: подростков в Бердянске убили снайперы - правозащитница

Обстоятельства гибели двух подростков во временно оккупированном Бердянске до сих пор остаются непонятными. Известно, что Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова убили снайперы.

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Они целились одному из ребят в голову, второму – в сердце. Об этом рассказала соучредительница Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода "Свобода Live".

Она отметила, что, согласно полученным данным, двух украинских подростков убили снайперы.

"Никто не знает, как это происходило, и что происходило в этот момент. Сегодня нам стало известно, что ребята были убиты выстрелами снайперов. Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран – выстрелом в сердце. То есть оккупационная полиция даже не пыталась каким-либо образом сохранить жизнь ребят", – отметила Решетилова.

Она подчеркнула, что оккупанты даже не пытались "обезвредить каким-то иным образом" подростков, которые, по версии захватчиков, первыми открыли огонь.

"Хотя при этом всем каждый раз во время следственных действий, когда в течение полугода ребята находились под давлением, на обыски, на следственные эксперименты следователи приезжали с несколькими "джипами" силовиков. И все эти следственные действия сопровождались огромным количеством вооруженной охраны. В этой ситуации никакой попытки, если верить версии оккупантов, что это было нападение на полицейских, каким-то иным образом помешать этим действиям парней не было", – подчеркнула Решетилова.

В течение по меньшей мере шести месяцев ребят оккупанты преследовали. Так, Тиграна Оганнисяна захватчики похищали и в течение некоторого времени содержали в отделении оккупационной "полиции", где подвергались пыткам. Давление со стороны оккупационной "власти" испытал и Никита.

"Но в последние недели это давление невероятно усилилось. Потому что так называемые "следователи" уже подготовили им обвинения в "диверсии", что якобы они готовили подрыв электроопор на мелитопольской железной дороге. И это дело должны были передавать уже в суд. А это означало, что скорее всего, они будут снова арестованы", – подчеркнула правозащитница.

По ее данным, ребята бежали из дома и несколько дней скрывались. Это произошло после того, как на прошлой неделе к ним приезжал подконтрольный оккупационной администрации следователь. Мать Тиграна с младшими детьми уехала из Бердянска, так что никак не могла помочь сыну.

"Как только Тигран появился дома, к нему сразу приехал этот следователь. И у них был очень длительный разговор с ним. О чем? Мы не знаем. После этого Тигран и Никита вышли прогуляться по городу. Тигран еще разговаривал со своей мамой. Он был абсолютно спокоен. Он сказал, что до девяти часов планирует быть дома, что они с Никитой думают, как праздновать Никитин день рождения, потому что Никите в воскресенье исполнялось 17 лет", - сказала Решетилова.

При этом, отметила правозащитница, поведение парня за полчаса до появления сообщений о стрельбе не указывало на то, что он планирует "какие рискованные для своей жизни действия".

"Оккупационные власти говорят о том, что якобы в этой перестрелке пострадали гражданские люди, случайные прохожие. Однако мы такой информации пока подтвердить не можем. Мы видели всю эту переписку в местных чатах во время того, как происходила стрельба. Это очень непродолжительный период. И никакой информации о том, что кто-то там пострадал из гражданских, не было", – отметила она.

Решетилова убеждена, что оккупанты оболгали убитых ими подростков и пытаются "повесить" на них преступления, которых ребята не совершали.

"Хотя мы прекрасно понимаем, что даже если они и пошли на такой отчаянный шаг, то из них "террористов" сделали, потому что их пытали, над ними издевались и им не оставили больше никакого выбора", – добавила она.

Напомним, 24 июня, во временно оккупированном Бердянске раздались звуки стрельбы. Впоследствии стало известно, что два украинских подростка героически ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта. После этого захватчики убили ребят.

Одним из патриотов был Тигран Оганнисян. В сети появилось видео, которое записывал молодой человек незадолго до гибели. На кадрах он с автоматом и в тактических перчатках. Завершается видео словами Тиграна: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!".

Впоследствии стало известно имя второго подростка-героя, давшего отпор оккупантам в Бердянске и убитого ими. Юного украинца звали Никита Ханганов.

Обоих подростков захватчики обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге.

Впоследствии оккупационные власти Бердянска подтвердили информацию об убийстве 24 июня двух подростков, которых они называют "проукраинскими террористами".

При этом оккупанты до сих пор не отдают родным тела убитых подростков.