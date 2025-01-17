Целью была припортовая инфраструктура: оккупанты ночью атаковали Одесщину дронами

В ночь на 17 января российские войска атаковали Одесщину дронами-камикадзе. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура в Измаильском районе.

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Обошлось без погибших и пострадавших, однако повреждены здания. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома", – отметил он.

В настоящее время на месте удара работают все соответствующие службы.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесщины", – добавил Кипер.

Напомним, также этой ночью россияне атаковали "Шахедами" Киевщину. В регионе фиксировались пожары. Ранение получил 12-летний мальчик: ребенка с подозрением на контузию и рваной раной бедра госпитализировали.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

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