Центры ПВО откроют еще в трех областях Украины: пилот показал высокую эффективность

Украина продолжает усиливать свой противовоздушный щит для защиты городов и критической инфраструктуры от возможных атак. Новые центры ПВО позволят повысить эффективность реагирования на угрозы и обеспечить координацию между всеми силами, задействованными в противовоздушной обороне.

Пилотный проект в Харьковской области уже продемонстрировал свою результативность и станет основой для масштабирования по стране. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Так, центры противовоздушной обороны откроют в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. На совещании в Харьковском Координационном центре ПВО приняли ряд решений по запуску этих центров и внедрению эффективных алгоритмов работы.

"Усиливаем украинский противовоздушный щит для эффективного противодействия российскому террору. Посетил Координационный центр ПВО Харьковщины, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания приняли ряд решений", – отметил Шмыгаль.

По его словам, пилотный проект в Харьковской области уже показал высокую эффективность: центр позволяет быстро реагировать на угрозы, координировать действия всех подразделений ПВО и максимально защищать критическую инфраструктуру и мирное население. На основе этого опыта будет масштабирована работа центров в других регионах.

"Украина системно укрепляет свои силы ПВО. Делаем все, чтобы повысить устойчивость наших городов и гарантировать безопасность людей", – резюмировал глава Минобороны.

Напомним, Украина и США начали подготовку контракта на закупку 27 зенитных ракетных систем Patriot. С представителями правительства США и американских оборонных компаний продолжаются переговоры по расширению поставок систем противовоздушной обороны для усиления защиты украинского неба.

Потребность Украины в дополнительных системах Patriot возросла после осенних атак на энергетическую инфраструктуру. По оценкам военных, стране необходимо не менее 25–30 таких систем, чтобы прикрыть ключевые регионы от массированных ракетных ударов. Сейчас Украина имеет ограниченное количество батарей, размещенных преимущественно возле столицы и крупных городов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Киев работает над соглашениями о покупке большего количества систем противовоздушной обороны у партнеров. Зеленский подчеркнул, что в течение последней атаки защитники неба показали хороший результат, но сбитие баллистики остается проблемным.

