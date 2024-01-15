'Цифра существенно завышена': разведка Британии указала на 'махинации' РФ с пополнением армии

Заявление скандального заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек является преувеличением. Британская разведка считает, что эта цифра существенно завышена.

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Об этом говорится в обзоре министерства обороны Британии. 11 января Медведев заявил, что в 2023 году в российские вооруженные силы якобы вступило 500 тысяч человек.

"Вполне возможно, что эта цифра существенно завышена", – говорится в сообщении.

Разведка также считает очень вероятным, что основное мобилизационное бремя ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

"В своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией. Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года" – добавили в разведке Британии.

Напомним, бывший мэр российского города Владивосток Олег Гуменюк заключил контракт с минобороны и отправился в Украину участвовать в путинской "СВО". Так он решил избежать тюремного срока по делу о коррупции, по которому его отправили за решетку на 16,5 года.

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