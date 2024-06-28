ТЦК может привлечь к ответственности за необновление данных только в определенных условиях: объяснение Минобороны. Видео

Привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно только в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из работающих в Украине реестрах. Проверить это должен работник ТЦК.

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Это объяснила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она уточнила, что сотрудник ТЦК может составить постановление только при отсутствии информации во всех реестрах и вызова в ТЦК.

"Штраф налагается только на тех лиц, которые уклоняются от военного учета, по которым нет интеграции с другими реестрами. К примеру, если есть интеграция с реестром места жительства, и мы можем сделать запросы по человеку и получить данные о месте жительства, то человек ничего не нарушает, не приходя и не обновляя данные о месте жительства", – отметила Черногоренко.

Чиновница подчеркнула: в КУоАП однозначно определено, что штраф применяется только когда у данные нарушителей "не имеют обмена с другими реестрами". А таких реестров много.

"Если открыть статью 7 закона о реестре "Оберег", то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование и место работы, у нас уже есть интеграция реестров. То есть, работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр , получить эти данные в реестре, и только если их там нет – составить постановление", – пояснила представительница Минобороны.

Черногоренко назвала такой механизм "очень правильным предохранителем".

"Но, действительно, если там необходимы определенные данные, например, нет данных о военно-учетной специальности, которые может внести только работник ТЦК, то человек должен явиться в ТЦК и обновить эти данные. Здесь вопросов нет, здесь будет нарушение" , – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК установлены более строгие штрафы. Во время военного положения заплатить за такие действия придется от 17 000 до 25 500 грн, вместо 510-850 грн, как это было раньше.

Водителей в Украине также будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, которая будет создана для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других военных формированиях.

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