ТЦК обязаны проверять военно-учетные документы с видеофиксацией: что известно о новом приказе Минобороны

В Украине уполномоченные работники терцентров комплектования и социальной поддержки обязаны проверять военно-учетные документы с видеофиксацией. Она пригодится, если сторонам придется доказывать применение противоправных/несоответствующих действий сотрудника ТЦК или военнообязанного.

Видео дня

Это предусмотрено приказом Министерства обороны №532 "Об утверждении инструкции по применению ТЦК технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации". Он был издан в августе, а 16 сентября зарегистрирован Минюстом.

Согласно документу, уполномоченный представитель Терцентра комплектования обязан включить портативную видеокамеру с момента начала проверки у гражданина военно-учетных документов. Видеозапись должна вестись до полного завершения проверки.

Соответствующие видео предоставляются по запросу органам государственной власти, органам досудебного расследования, прокуратуре, суду, адвокату.

Так, если военнообязанного остановили представители ТЦК для проверки документов, нужно в первую очередь убедиться, что ведется видеозапись. Она пригодится, если придется доказывать применение противоправных действий любой стороной.

Основные положения приказа

Применение уполномоченными представителями ТЦК и СП, которые проводят меры оповещения граждан, проверку военно-учетных документов в период проведения мобилизации и/или действия правового режима военного положения, технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, осуществляется с целью:

– предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

– фиксации действий уполномоченных представителей.

Представителям ТЦК запрещается разглашать персональные данные лиц, полученные во время фото- и видеофиксации, кроме случаев, предусмотренных законом. Портативный видеорегистратор закрепляется на его форменной одежде на груди или другим способом, обеспечивающим видеосъемку.

В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, уполномоченные представители могут держать портативный видеорегистратор в руках. Разрешается также закрепить его на экипировке (шлеме) или оружии, если конструкцией устройства предусмотрены такие крепления.

Включают портативный видеорегистратор уполномоченные представители с момента начала выполнения ими служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения граждан, проверки их военно-учетных документов, а видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мер, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных частных обстоятельств (посещение туалета, перерывы для еды и т. п.).

Уполномоченный представитель, применяющий портативный видеорегистратор, информирует лиц, в отношении которых производится фото- и видеофиксация.

Запрещается:

– удаление видеозаписей с портативного видеорегистратора и изменение их системной даты и времени;

– принудительное выключение портативного видеорегистратора, в том числе по требованию посторонних лиц;

– препятствование осуществлению фото- и видеофиксации;

– использование портативного видеорегистратора в случаях, не связанных с осуществлением им полномочий;

– копирование, передача информации с портативного видеорегистратора, карты памяти посторонним лицам.

Срок хранения на сервере фото и видео с портативных видеорегистраторов составляет 30 дней с даты загрузки соответствующей информации.

Срок хранения может быть увеличен в случае:

– использования их в рамках расследования уголовного производства и/или в производствах по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

– при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

– при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запросу правоохранительного органа;

– фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

– других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП во время проведения служебных расследований.

Как сообщал OBOZ.UA, военные и публичные украинцы бурно отреагировали на хейт по поводу рейдов ТЦК и патрульной полиции, в том числе на концертах известных групп. Они подчеркнули, что негативная реакция в сети, мягко говоря, неуместна: в стране война, и сегодня прежде всего нужно думать о тех, кто на фронте, а не остался в тылу.

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