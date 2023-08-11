ТЦК репутационно убивали идею мобилизации: у Зеленского объяснили увольнение всех областных военкомов

В Офисе президента объяснили решение про увольнение всех областных военных комиссаров, о чем 11 августа объявил глава государства Владимир Зеленский. Там отметили, что после громкого коррупционного скандала с одесским военкомом Борисовым, другим дали время "остановиться и подумать", однако главы ТЦК продолжали получать "доход серого цвета".

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Об этом сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 11 августа. Он отметил, что военкомы в Украине репутационно убивали концепцию мобилизации как таковой.

Демонстративно, не прячась и даже не дожидаясь окончания войны, они меняли машины, покупали земельные участки, квартиры и так далее.

При таких обстоятельствах, как отметил Подоляк, украинский народ будет говорить, что политические и военные институты зарабатывают на войне, что приведет к крайне депрессивным настроениям.

"Репутационно сегодня ТЦК в принципе убивали концепцию мобилизации как таковой. Это первое. А есть вторая составляющая – когда мы говорим о коррупции, вы знаете мы так любим говорить о коррупции, что якобы коррупция – это где-то там, на Марсе, определенные чиновники определенного уровня берут взятки, большие, и так далее, но это же не так. Коррупция начинается с толерантности ее в обществе", – заявил советник руководителя ОП.

Он добавил, что те главы ТЦК, которые получат подозрения, будут юридически отвечать за свои действия. А те, кто был уволен в рамках общей программы, могут пойти на фронт, чтобы "сохранить свои воинские звания ну и доказать, что они действительно имеют отношение в сложные времена к войску как таковому".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Зеленский провел заседание СНБО, во время которого заслушал результаты проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ОП анонсировали, что в руководстве всех областных военкоматов состоятся важные кадровые изменения.

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