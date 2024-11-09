ТЦК сами решают, кого мобилизовать: в Сухопутных войсках отреагировали на инцидент с розыском Стерненко

В Вооруженных Силах Украины прокомментировали ситуацию с объявлением волонтера Сергея Стерненко в розыск. Там заявили, что мобилизационные процессы осуществляются напрямую через территориальные центры комплектования.

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В ВСУ подчеркнули, что волонтерская помощь, в частности, поддержка от таких общественных деятелей, как Стерненко, играет важную роль в обеспечении обороноспособности страны. Об этом сообщила пресс-служба Сухопных войск.

"Вооруженные Силы Украины высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов. В условиях противостояния с врагом, преобладающим в живой силе и технике, такая помощь жизненно необходима, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается, в частности, эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ТЦК имеют право вручать повестки для уточнения учетных данных, проведения медицинских осмотров и принятия решений о мобилизации военнообязанных.

Согласно ст. 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Если у военнообязанного гражданина проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВЛК решается вопрос о его пригодности к военной службе.

"При этом следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, исконным российским врагом", – отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что 6 ноября узнал свой розыск Приморским территориальным центром комплектования и соцподдержки (Одесская область). Он считает, что это может быть "привет от армейской системы" из-за его критики в адрес военного командования и призывов провести реформу.

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