Туристы на майские в Крым не приехали: что будет с курортным сезоном на оккупированном полуострове

Майские праздники в оккупированном Крыму показали, что нынешний сезон будет не лучше прошлогоднего. Туристов было очень мало. Хотя так называемые крымские представители турбизнеса как мантру повторяют, что на остров планируют приехать на 25% больше отдыхающих.

И объясняют это тем, что российские туристы устали бояться ракет и взрывов и выберут Крым из-за дешевизны.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Взрывы и огневые точки

Майские праздники считаются в Крыму показателем того, как пройдет летний сезон. А они, как и в прошлом году, провалились. Виной тому как непогода, так и война.

К тому же последствия "шторма столетия", который прокатился по побережью Крыма в ноябре прошлого года и разрушил много набережных и сооружений, до сих пор дают о себе знать. Например, в Феодосии, Коктебеле, Прибрежном, Курортном до сих пор не отремонтированы набережные и не упорядочены пляжи.

"Мы побывали в Крыму в начале мая, приехали в Коктебель, и просто были в шоке от того, какой запущенный этот поселок. Набережная в плохом состоянии, туристов мало, много магазинов и кафе у моря закрыты. Если бы не запланированные экскурсии, то через пару дней мы бы уехали", – пожаловалась туристка из Тюмени Елена.

Отпугивает туристов и война. Дроны, ракеты, взрывы, работа ПВО – каждый день россияне читают об этом в новостях.

"Ну, а где сейчас не стреляют? Вон, в Москву дрон тоже прилетал. А вы на Белгород посмотрите, что там происходит. А в Крыму все спокойно, взрывы только на военных объектах, крымчан не затрагивает. Мы спокойно себе здесь живем, дети ходят в школу Конечно, туристы дальше Ялты, Алушты или Алупки не едут, а у нас здесь в западной части все спокойно, песочек, море, и все дешевле Народу мало, поэтому не будете здесь на пляже толкаться, не будет очередей в кафе", – уверяет Виктория из западного Крыма.

На западе Крыма остаются закрытыми пляжи в Поповке, Штормовом, Молочном, Межводном. Там обустроены огневые точки, движение в населенных пунктах ограничено, гостиницы и магазины в основном не работают. Хотя раньше эти населённые пункты были довольно дешевыми и популярными курортами.

Также следует отметить, что огневые точки отмечены в районе Симеиза, у Берегового и на пляжах Евпатории.

Бронируют отдых только на июль

Владельцы гостиниц и частного жилья уверяют, что бронирования есть. Хотя пока якобы расписаны места только на июль.

А вот июнь, август и сентябрь – свободны. При этом некоторые хозяева отмечают, что на самом деле июль просто забронирован, но не оплачен. А туристы после каждого нового прилета по Крыму звонят по телефону и отменяют бронь.

Поэтому не факт, что и в июле на остров приедет много гостей. Тем более что за это время многое может произойти.

Как обычно, пансионаты и санатории российские власти пытаются заполнить бюджетниками, ветеранами, военными, которых отправляют сюда на реабилитацию. Но даже бюджетники в прошлом сезоне отказывались рисковать и ехать в Крым, поэтому путевки пропадали.

Также теперь путевки в Крым массово закупают для детей из разных регионов России, в частности, сюда отправляют школьников из Белгородской области.

Крым дешевле, но не намного

Аренда жилья на крымских курортах дешевле, чем в Сочи, но не настолько, чтобы ехать сюда только ради экономии.

Например, даже сомнительная статистика оккупационных властей Крыма показывает, что цены на гостиницы в мае немного выросли по сравнению с прошлым годом. Так, на 2 мая 2023 года средняя цена номера на полуострове составляла около 2400 руб. (1200 грн). А в этом году цены были на 200 – 260 руб. выше.

Разница, на первый взгляд, незначительна, но эта тенденция показывает, что ничего в Крыму не дешевеет, несмотря на провальные сезоны.

Апартаменты в Черноморском можно снять за 6000 руб. (3000 грн), домик в Береговом – за 5000 руб. (2500 грн), апартаменты в Гурзуфе – 2500 руб. (1250 грн) в мае и 3500 руб. (1700 грн) в июле и августе, 2-х комнатная квартира в Форосе стоит 4500 – 6000 руб. (2250 – 3000 грн).

Отели 4-5*, например в июле, в Алуште будут стоить 12 000 руб. (6000 грн) "Вилла ИваМария" в Ялте – 15 000 руб. (7500 грн) "Интурист" – 8000 руб. (4000 грн) "Голубой Залив" в Гаспре – 11 500 руб. (5750 грн) "Сосновая роща", Феодосия – 4600 руб. (2400 грн).

Самое доступное жилье в Сочи можно арендовать за 2000 руб. в сутки, но, как правило, такие апартаменты уже забронированы. В дорогих отелях ночь стоит от 15 000 руб. (7500 грн) и выше.

При этом в Крым еще сложно доехать. Дорога на поезде через Крымский мост занимает более суток. И цены на билеты кусаются: стоимость билета в купе от Санкт-Петербурга до Симферополя – 21 000 руб. (10 500 грн) в одну сторону. А в плацкарте – более 7000 руб. (3500 грн).

А обещанную железную дорогу через оккупированные территории россияне еще не достроили. Хотя она также является законной военной целью – и лучше ею не пользоваться.