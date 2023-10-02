Турция ударила с воздуха по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке в ответ на теракт в Анкаре

Турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары. На территории пораженных объектов были члены РПК, имеющие в ней командные полномочия

Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter. В ходе операции уничтожено 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады.

"В ходе проведенной 1 октября в 21:00 операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов в регионах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Уничтожено 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады. По имеющимся оценкам, эти объекты использовались террористической организацией", – сообщило ведомство.

Напомним, что 1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва.

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Позднее силовики нашли почти 10 килограмм взрывчатки и разнообразное оружие и боеприпасы на месте теракта в Анкаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в турецком Стамбуле произошел взрыв природного газа в многоэтажке. В результате ЧП погибли двое и пострадали четыре человека.

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