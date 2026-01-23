'Тут прав тот, у кого ствол, – законы не действуют': на оккупированной территории начался новый виток охоты на местных жителей

Российские оккупанты усиленно загоняют в ряды армии страны-агрессора жителей подконтрольной им части Украины. На этой территории сейчас зона беззакония. Принудительная мобилизация и вынуждение к подписанию контрактов давно стали обычным делом. Но сейчас новый виток – с самыми настоящими похищениями.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Иллюзия доброй воли

Во всех частично оккупированных регионах сейчас идет усиленная агитация для вступления в ряды РОВ. В таких городах, как Донецк, Луганск, Симферополь, Мелитополь и др. улицы просто пестрят баннерами с рекламой контрактной службы в армии России.

Как рассказал OBOZ.UA офицер ВСУ родом из Мелитополя, листовками обклеены даже школы. "Захватчики с малых лет зомбируют украинских детей", – говорит он.

По словам защитника, который поддерживает связь с украинцами в оккупации, с каждым днем давление там становится сильнее. Например, сборка и управление дронами стали частью нового школьного предмета – "Основ безопасности и защиты родины".

"Понимаете, они целенаправленно готовят детей к войне, растят новых солдат армии России. Только единицы, например, подростки, могут выдержать такую промывку мозгов – даже если и родители пророссийские. Лично знаю несколько случаев, когда с помощью волонтеров вырвались из оккупации те, кому исполнилось 18. Они остались украинцами", – говорит офицер.

Но, к сожалению, хэппи-энд случается не так часто, как хотелось бы.

Давление растет с каждым днем

Многие украинцы убеждены, что все поголовно жители оккупированных территорий "топят" за Россию. Мол, раз остались там – значит предатели. Но это не так. Есть разные жизненные ситуации.

Например, жительница одного из оккупированных населенных пунктов Донецкой области не смогла оставить лежачую маму.

"Думала о вариантах, как ее вывезти, но это только на скорой, в сопровождении врача. Сами понимаете, это очень большие деньги. Мама еле разговаривает, но однажды прошептала мне: "Дай мне умереть дома". Я плачу постоянно: и она заложник ситуации, и я", – поделилась женщина.

Но объективности ради – немалое количестве местных имеют пророссийские взгляды. Годы оккупации на том же Донбассе сделали свое черное дело. Конечно, были предатели и в 2014 году, которые добровольно воевали на стороне России, есть и сейчас. Но все же сегодня подписывать контракты местные жители вообще не горят желанием: за время полномасштабной войны поток гробов с телами насильно мобилизованных тут был огромен.

Оккупационная власть чувствует настроения, усиленно "работают" и российские спецслужбы, и полиция. Предприятия, компании – все находятся под контролем. Есть план, сколько сотрудников надо "отдать" на войну. Иногда удается откупиться, иногда – нет. Сейчас особенно много "гребут" с Приазовья, из Мариуполя.

Загоняют в российскую армию любыми способами, когда шантажом – угрожая завести уголовное дело, а когда обманом. Например, убеждая подписать контракт, обещают большие выплаты, говорят, что будешь служить в тылу и боевых действий не увидишь. Удивительно, но некоторые на это ведутся. Кто-то по глупости, кто-то от безысходности – тотального безденежья.

Но факт остается фактом, подписав контракт на службу в армии агрессора ты становишься военным преступником. И тюрьма – не самое страшное, что тебя ждет.

"Именно жителей оккупированной территории наравне с российскими зеками приоритетно бросают в мясные штурмы. У российских командиров давно такая практика. Будешь возмущаться, пригрозят "обнулением", изобьют". Пытки там тоже в ходу", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Волна похищений

Информация о подобных случаях, конечно же, просачивается, потому желающих воевать среди жителей ВОТ становится еще меньше. Но план никто не отменял, потому сейчас на оккупированной территории снова стали похищать людей.

Один из последних громких случаев произошел в Горловском районе на Донетчине. В новогодние праздники шестеро вооруженных в масках взломали дверь в дом и похитили мужчину прямо на глазах у его маленьких детей, бросив их одних в помещении.

Александр Куропятников – 45-летний многодетный отец. В феврале 2022 года его насильно мобилизовали с шахты "Комсомолец Донбасса". Мужчина никогда не имел российского военного билета, паспорта и гражданства. Он не подписывал никаких военных контрактов.

Жене с трудом удалось разыскать его следы. Оказалось, что похитители привезли его в в/ч 41698, где Куропятников числился в начале полномасштабной войны. И замполит этой части сообщил женщине, что ее муж уже на Покровском направлении – в рядах 1 МСБ. Несмотря на последствия полученных ранений и тяжелые хронические заболевания на ВВК ему сказали, что "здоров".

Жена шахтера развернула бурную деятельность, обратился в полицию, написала жалобы в Следственный комитет РФ, военную прокуратуру, Путину и т.д. Но спустя неделю никаких ответов не получила. И это уже обычное дело.

В социальных сетях жители "ДНР" пишут, что так называемые группы розыска этой воинской части "состоят из каких-то гестаповцев". Но не только этой.

По словам местных, такие группы орудуют сейчас во многих населенных пунктах. И изменить ситуацию, добиться справедливости – нереально. "Тут прав тот, у кого ствол. Рассчитывать на законы не приходится", – говорят люди в оккупации.