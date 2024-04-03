'Тысяча случаев по всему миру': эксперт оценил, сможет ли Россия применить акустическое оружие в Украине

Страна-агрессор Россия, которая ведет себя в мире как террорист, не гнушаясь никакими средствами для достижения своих целей, может запросто использовать запрещенное оружие в Украине, что, в конце концов, она уже делала. На фоне резонансного расследования так называемого "гаванского синдрома", в причастности к которому подозревается российская военная разведка ГРУ, у украинцев возник вопрос о возможном применении Россией акустического оружия на поле боя.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что использование такого оружия в Украине полностью ложится в парадигму поведения государства-террористки России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Эксперт отметил, что Советский Союз экспериментировал над разными видами вооружения, пытаясь изобрести "нечто масштабное", что смогло бы дать преимущество над Соединенными Штатами. Это продолжила делать Россия после распада СССР.

"Акустическое оружие здесь вполне ложится, как-то дестабилизировать, сбить функционал дипломатических представительств или крупных организаций, или определенных органов, или вообще повлиять на военных. Потому что все сначала отрабатывается на военных", – отметил Иван Ступак.

По мнению эксперта, акустическое оружие существует, и доказательством тому является примерно тысяча случаев жертв "гавайского синдрома" по всему миру, доказывающих его применение.

"В общей сложности, насчитывается, ориентировано где-то тысяча таких случаев по всему миру с 2016 года. Выходит так, что существует. В общем, еще раз, тысяча случаев", – сказал Ступак.

По его словам, применение такого оружия на поле боя может дать значительное преимущество противнику. А в том, что Россия может легко использовать запрещенные средства, сомневаться не приходится.

"Как это может влиять на поле боя? Например, они же мерили категориями, какими? Вторая мировая, здесь танки, здесь артиллерия, здесь авиация. А если мы направим это оружие, то у солдат сразу начнется диарея, у них там рвота. Все, никто уже не воюет, и мы, в принципе, уже победили. Почему бы нет?", – ответил эксперт на вопрос, сможет ли Россия применить акустическое оружие в Украине.

Ступак также отметил, что уже даже поступала неподтвержденная информация о применении такого оружия россиянами на поле боя, однако оно пока не верифицирована.

"Какая-то неподтвержденная информация поступала к нам. Мы уже видели в открытых средствах информации, что что-то подобное происходило. Но точно сказать, что это именно она, что это вот, например, тот прибор, здесь был зафиксирован из беспилотника, его сфотографировали – пока я такого не встречал. Но, гипотетически, оно может быть действительно", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне издания The Insider, Der Spiegel и программа "60 Minutes" CBS News обнародовали результаты совместного расследования по поводу проявлений так называемого "гаванского синдрома". В результате этой аномальной болезни дипломаты из США и Канады испытывали характерные головокружения, тошноту, головные боли и проблемы со слухом и координацией.

Симптомы этой болезни наблюдались именно тогда и в тех местах, куда приезжали сотрудники воинской части ГРУ, связываемые с рядом громких отравлений "Новичком". По мнению расследователей, они могут быть причастны и к использованию "акустического оружия".

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