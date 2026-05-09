Имел честь участвовать в первой боевой операции под Волчанском вновь созданного 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия":

Далее текст на языке оригинала.

Усі ці сміливі та рішучі атаки на відео провели іноземні добровольці з Латинської Америки, українці на штурм не направлялись, а здійснювали розвідку та ураження дронами, вогневу підтримку, управління та забезпечення.

Ну і ключове – усі ці бійці завезені за приватні кошти українських підприємців, яких залучила "Хартія", оскільки держава поки що не може забезпечити механізм фінансування трансферів іноземних добровольців – хоча гроші у бюджеті закладені, але не виділяються. Через це буквально тисячі добровольців чекають на відправку у "Хартію", але ми не можемо їх завезти просто через брак коштів. Тисячі здорових вмотивованих людей, які готові йти в українську піхоту, щоб не треба було ловити на вулицях українських громадян, щоб не треба було бусифікувати, примушувати, запихувати на нуль.

Усі державні керівники сприяють, чують, намагаються зрушити процес, але поки що державне фінансування продовжує узгоджуватись. Тому якщо хтось має можливість профінансувати завезення іноземців, поки держава координується, "Хартія" буде дуже вдячна, я зконтактую з нашими рекрутерами та командиром полку Гамлетом Авагяном.

Чим більше іноземних бійців ми завеземо – тим менше українців буде необхідно тримати на нулі. А воюють латиноамериканці мужньо, можете подивитись деякі фрагменти бойової роботи на відео.