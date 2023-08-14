У 'Чмони' появился конкурент: сеть взбудоражили кадры с пленным российским 'богатырем'. Видео

Из-за колоссальных потерь в России начали мобилизовать на войну всех подряд, лишь бы они могли хоть как-то держать в руках оружие и самостоятельно передвигаться. Это подтверждают кадры с пленным российским "богатырем", которого пользователи сети уже прозвали конкурентом российского солдата "Чмони".

Видео дня

Видео, на котором воины ВСУ ведут пленника, завирусилось в сети. Так, пленный солдат РФ, судя по видео, имеет рост в пределах 130-140 сантиметров.

Отметим, что еще в начале полномасштабной войны в плен в ВСУ попал оккупант, прозванный в сети "Чмоней", олицетворявший жалость и нищету российской армии. Однако, похоже, что у него появился настоящий конкурент.

Так, пользователи сети в комментариях к видео сравнили нового "Чмоню" с хоббитом и голлумом из "Властелина колец", другие видят в нем "гнома", а некоторые заметил сходство с российским президентом:

"ВСУ взяли хоббита в плен", "Пол Ивана", "Есть гномы в русских селениях", "Это брат чмони?"; "Неужели путина взяли?", "Голлум уже не тот".

Ранее сообщалось, что оккупант Андрей Рязанцев, известный в украинской сети как "Чмоня" из одноименного мема, попал на фронт через неделю после обмена. Об этом сообщила сестра Чмони Светлана. В сети распространились скриншоты переписки с девушкой, где она рассказывает о дальнейшей судьбе брата.

Напомним, что оккупант "Чмоня" стал новым мемом в сети. Пользователи монтируют видео, где фотошопят его в разные сцены и обстоятельства, повторяют образ и шутят над попыткой захватить Украину. Ролики с хештегом "Чмоня" набрали более 40 миллионов просмотров в TikTok.

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