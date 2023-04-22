'У каждого своя груша': под Авдеевкой воин ВСУ показал навыки боевого искусства на чучеле Путина. Видео

Украинские военные ни на миг не теряют оптимизма и продолжают уничтожать врага в Донецкой области. Так, вблизи Авдеевки защитники сняли шутливое видео.

Видео дня

Военный показал свои навыки в боевом искусстве на своеобразной "боксерской груше" – чучеле Путина, висящего на знаке при въезде в Авдеевку. Видео выложил на своей странице в Facebook командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

"У каждого своя груша", – написал под видео командир.

Символично, что пугало Путина висит на знаке "Авдеевка – это Украина", напоминая россиянам, что и другие оккупированные ими территории мы скоро вернем.

В настоящее время Вооруженным Силам Украины удалось замедлить российское наступление в районе Авдеевки. 21 апреля российские войска продолжали наступательные действия в зоне Авдеевка-Донецк на фронте. По сообщению Генштаба Украины, российские войска были неуспешны в своих наступательных действиях в районах Новокалинового, Степного и Каменки, расположенных на севере Авдеевки на расстоянии 13 км, а также в районах Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы на расстоянии 32 км к юго-западу от Авдеевки.

Ранее в ВСУ показали, как сбрасывают "подарки" на позиции врага. На кадрах под ироническое музыкальное сопровождение показано, как наши военнослужащие с беспилотника сбрасывают боеприпасы на вражеские позиции.

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