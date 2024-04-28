У кого могут изъять авто и забрать водительское удостоверение: объяснение нового закона о мобилизации

Ограничить уклониста в пользовании транспортным средством можно будет после суда. Кроме того, наличие более чем одного авто позволяет изымать машину на нужды Сил обороны – и это касается всех граждан Украины, а не только военнообязанных.

Нюансы нового мобилизационного законодательства OBOZ.UA объяснил адвокат Олег Горбачев. Напомним, что закон, меняющий правила, вступит в силу 18 мая 2024 года.

Процедура изъятия водительских удостоверений

Если военнообязанный не выполнит требования Территориального центра комплектования и социальной поддержки об обновлении данных, военкомат получит право обратиться в административный суд с заявлением о применении санкций в виде ограничения пользования транспортным средством.

"Потом, если на дороге сотрудники полиции остановят водителя и обнаружат, что есть такое решение суда, то уже они будут иметь право изъять водительское удостоверение. Во-вторых, должен быть еще отдельный нормативный правовой акт, который будет утверждать и регламентировать порядок изъятия полицейскими таких водительских удостоверений в случае, если будет соответствующее решение суда по заявлению ТЦК об ограничении в пользовании транспортным средством", – рассказал Горбачев.

Изъятие авто для ВСУ

В уже принятом законе есть соответствующая норма, которая касается всех граждан Украины, владеющих более чем одним автомобилем. То есть нет исключения, что это правило касается только военнообязанных мужчин.

"В случае, если есть больше одного транспортного средства, есть законная возможность его изымать на нужды Вооруженных сил. Также в законе прописано, что Кабинет министров должен разработать отдельный нормативный правовой акт, который уже будет регулировать порядок изъятия транспортных средств в случае, если у гражданина Украины их больше одного", – отметил эксперт.

Восстановление водительского удостоверения, если его изъяли

Чтобы восстановить этот документ, лицо сначала должно выполнить требование ТЦК – обновить свои данные. Доказательства этого нужно предоставить государственной исполнительной службе. Потом с постановлением о закрытии исполнительного производства идти в органы полиции, чтобы забрать изъятое водительское удостоверение.

Как писал OBOZ.UA, в нашей стране статьями 210 и 210-1 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в частности за то, что не стал вовремя на учет). Пока что штрафы составляют от 510 до 850 гривен, однако их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 гривен.

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