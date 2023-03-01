У нас две задачи – выявить и уничтожить: аэроразведчики Госпогранслужбы показали видео ''демилитаризации'' врага

Борьба Сил обороны Украины с вражеской армией государства-агрессора России продолжается ежедневно и по всем направлениям фронта. За последние дни у оккупантов на Купянском направлении участились случаи "бавовны".

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Это связано с тем, что аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила 48 местоположений противника. Видео взрывов на позициях армии РФ показали в среду, 1 марта, на официальном Telegram-канале ГПСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как говорится в сообщении, аэроразведка имеет две задачи – выявить и уничтожить оккупантов.

"В результате слаженных действий с артиллерийским подразделением количество уничтоженных оккупантов значительно увеличилось", – отметили в Госпогранслужбе.

Ранее в сети показали, как под огонь украинских Вооруженных сил попал российский пулеметчик, собиравшийся обстреливать наши позиции в Запорожской области.

Российский захватчик был наказан аэроразведкой Запорожской отдельной бригады территориальной обороны. Украинские защитники отправили оккупанта на "концерт Кобзона".

Накануне стало известно, что ВСУ устроили "бавовну" в городе Пологи в Запорожской области. В результате этого техника российских оккупантов превратилась в металлолом. Позиции врага выявили разведчики подразделения ССО "Бандерлоги".

Всего по состоянию на утро среды, 1 марта, вражеская армия России потеряла на войне в Украине более 149 890 солдат и офицеров. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали на фронте около 650 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Кадиевке снова случилась "бавовна". В результате точных прилетов были уничтожены российские фуры, нагруженные боеприпасами.