У окупантов минус БМП и КамАЗ: ВСУ устроили зрелищную ''бавовну'' российским захватчикам. Видео

Украинские артиллеристы в очередной раз показали российским захватчикам, что им не мешает на нашей земле. Четкими попаданиями на одном из важных оперативных направлений была уничтожена одна вражеская боевая машина пехоты и "Камаз" оккупантов.

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Доказали оккупантам, что они действительно боги войны, артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Эффектное видео опубликовали на Facebook-странице защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Заметим, что бойцы сил обороны "пачками" ликвидируют врагов, которых командование, не считая, бросает в наступления, а затем оставляет на поле боя – как "200-х", так и "300-х". В сети опубликованы снимки, на которых видны результаты работы бойцов батальона им. Тараса Хаммера 67-й отдельной механизированной бригады – военного формирования, основанного на взаимодействии Генерального штаба ВСУ и ГУК ПС. Украинские поля буквально "усеяны" телами захватчиков.

"Месть за наших погибших. Слава Героям!" – отметил командир ГУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий.

Со своей стороны спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский танк на полном ходу. Россияне пытались скрыться, однако им это не удалось. Вражескую бронетехнику поразил дрон-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– только за сутки 10 марта россияне понесли потери в количестве более 500 человек ранеными и погибшими в Бахмуте Донецкой области. Многие месяцы за город идут масштабные битвы, но для государства-террориста он – недостижимая крепость;

– по данным нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, Россия потеряла более 1000 Т-72 во время войны в Украине. Этот танк является главным видом вооружения, который оккупанты применяют в войне.

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