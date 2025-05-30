У Путина есть 'рабочая схема' для вечной войны, с ним пора распрощаться. Интервью с Курносовой

Глава страны-агрессора России Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины по целому ряду причин. Прежде всего, у него есть "работающая схема" практически неограниченного пополнения рядов своей армии. Он пользуется тем, что в РФ проживают миллионы по-настоящему бедных людей, которые ради денег готовы идти на фронт убивать и быть убитыми. Чтобы остановить этот конвейер, в путинскую Россию должны прекратить поступать бешеные деньги от продажи нефти и газа.

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Очевидно, что Путин планирует вернуть контроль не только над Украиной, но и над рядом европейских стран, которые ранее принадлежали к советскому лагерю. Наступление на Сувалкский коридор не исключено. Причем до сих пор не ясно, как ответит НАТО на подобный акт открытой агрессии оккупационной армии. Но миру необходимо осознать, что долгосрочный мир при президенте Путине просто невозможен, и начать действовать в направлении избавления России от этого диктатора.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не планирует завершать войну в Украине и не относится всерьез к различным вариантам установления мира и дипломатическим усилиям. По словам президента, Кремль готовится к новому наступлению. Ранее глава Службы внешней разведки Олег Иващенко констатировал, что Кремль не планирует прекращать войну против Украины, поскольку для него война является инструментом сохранения власти, экономической мобилизации и идеологического контроля. Согласны ли вы с такими оценками? По вашему мнению, откуда у России, Кремля, Путина ресурс для бесконечной войны?

– Тут фактически нечего комментировать. Конечно, я согласна с обоими высказываниями. Мы видим, что Россия опять начала накапливать войска на границе, опять идут не только разговоры, но и реальные приготовления к вторжению в Сумскую область и к новому наступлению в Харьковской области. Поэтому Путин останавливаться не собирается. Для него война – это способ поддержания власти как внутри России, так и в контексте экспансии.

С самого начала своего правления, как минимум с Мюнхенской речи (речь, произнесенная Путиным на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. – Ред.) – мы не знаем, что у него было в голове до того, – он взял курс на имперскую экспансию. Он пытается переиграть заново историю Советского Союза, он намеревается вернуть контроль над территориями бывшего Союза, который был утрачен, в первую очередь над Украиной, а также будет пытаться вернуть контроль над некоторыми территориями европейских стран – бывшими странами социалистического лагеря.

В этом смысле его экспансионистские планы простираются не только на Украину, но и дальше. По крайней мере, на страны Балтии и Польшу, а дальше как пойдет.

Это то, что у него в голове. На что у него хватит ресурса – это отдельный вопрос. Но это будет зависеть от того, что будет предпринимать остальной мир. Сейчас у него вполне работающая схема. Мы понимаем, что в России есть огромное расслоение населения – есть люди очень богатые и есть люди очень бедные. Формула, когда он предложил очень бедным людям очень большие для них деньги за то, что они будут убивать и умирать, оказалась вполне успешной. А так как бедных людей в России очень много, то эти желающие умирать за большие деньги пока не кончаются.

Что нужно, чтобы эта формула перестала работать? Нужно, чтобы в Россию перестали приходить бешеные деньги за углеводороды. Должны работать не только санкции. Если цена на нефть серьезно упадет, с российским бюджетом будут сложности. Пока состояние экономики России не заставляет Путина пересматривать эту свою доктрину вечной войны. Поэтому надо двигаться с точки зрения как экономической, так и политической.

То, что с ним начал разговаривать Дональд Трамп, то, что Путин почувствовал, что выходит из международной изоляции, дало ему дополнительные силы. Надеюсь, что Трамп наконец понял, что это было ошибкой.

– Вы упомянули о странах постсоветского лагеря, о Польше и странах Балтии. Наверное, к этому списку можно добавить и Финляндию, у границ которой Россия накапливает свои вооруженные силы. Считаете ли вы, что Путин сугубо теоретически мог бы пойти на открытую агрессию против одной из стран НАТО, в частности из уже перечисленных?

– На мой взгляд, с Финляндией ситуация все-таки несколько иная. Просто Россия восстановила Ленинградский военный округ. В 1990-е годы шло достаточно серьезное сокращение вооружений внутри России, были очень добрососедские отношения с Финляндией. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим сегодня, – не столько подготовка к нападению на Финляндию, сколько восстановление того объема войск, который существовал во времена Советского Союза. Восстанавливаются те части, которые в свое время были расформированы.

Поэтому нападение на Финляндию я считаю маловероятным. А вот Сувалкский коридор – это достаточно уязвимое место, где вполне может произойти нападение.

– Не считаете ли вы, что нападение на Сувалкский коридор будет началом конца путинской армии, поскольку речь идет о странах НАТО?

– Вопрос сложный. Это может быть началом конца, но если действительно все происходящее приведет к тому, что страны НАТО всерьез будут восстанавливать свою военную промышленность. Сейчас вроде бы политическая воля на это есть и вроде движение в этом направлении началось. Более того, разрешение Украине применять западное вооружение на любую дальность – это очень хороший звоночек, весьма позитивный.

Но, когда позиция Америки становится шаткой, когда мы не уверены, что поставки вооружений не только в Украину, но и в Европу будут безусловными, очень важно, чтобы было восстановлено европейское военное производство, будь то Франция, Германия, Швеция – там, где есть достаточно серьезная база военно-промышленного комплекса. Если этот ВПК будет восстановлен в полном объеме, то тогда, конечно, суммарный промышленный потенциал Европы окажется выше, чем у России.

Но давайте не будем забывать о Китае. Важно, чтобы Китай не стал помогать России в полном объеме военного производства. Поэтому я бы сказала, что ситуация не слишком плохая, но для того, чтобы она стала надежной, надо еще поработать.

– Если Путин все-таки завершит войну или согласится на какое-то продолжительное перемирие, что будет происходить с ним лично, с Россией, с ее экономикой?

– Хочется не предполагать, а уже планировать. Потому что единственный способ и достигнуть долгосрочного мира, и России развиваться, а не падать куда-то в средневековье – это распроститься с Путиным, по крайней мере, как с президентом России. Тогда появляются какие-то шансы у нас у всех.

Я не верю в долгосрочный мир, пока Путин – президент России. Даже если создадутся условия, когда ему придется на какой-то момент действительно подписать соглашение о прекращении огня, все будет так, как было с 2014-го по 2022 год. Все равно будут нарушения, все равно будут гибнуть люди. Конечно, не в том количестве, в каком они гибнут сейчас, но все равно что-то будет продолжаться. Поэтому в долгосрочный мир с Путиным во главе России я не верю.

Надо понимать, что Путин – один из самых разрушительных правителей для России, который просто перечеркивает российское будущее. Поэтому не только для Украины, не только для Европы, но и для самой России было бы лучшим выходом избавление от Путина. И надо думать, как к этому прийти.