'У Путина нет времени ждать': военный эксперт о новом наступлении РФ и где ждать обострения

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора России нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале полномасштабного вторжения. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

Видео дня

Об этом Самусь сказал в комментарии "24 каналу" в четверг, 2 февраля. Эксперт считает, что российский диктатор Владимир Путин требует от своих оккупантов полностью захватить Луганскую и Донецкую области Украины, то есть выйти на административные границы этих регионов.

Президент РФ, вероятно, планирует "отчитаться" в годовщину вторжения хотя бы о каких-либо успехах, поэтому ждать у него нет времени.

"Он не может ждать до 24 февраля, потому что ему нужно выступать перед федеральным собранием", – сказал Самусь.

По убеждению военного эксперта, в ближайшие несколько недель Россия вряд ли начнет вторжение со стороны Беларуси. Армия захватчиков ныне не имеет нужных ресурсов, чтобы проводить подобные к 24 февраля операции.

Он пояснил, что государство-агрессор сейчас концентрирует силы в Донецкой области – в районе Бахмута, на Угледарском и Лиманском направлениях.

"У них постоянно продолжаются повторы одинаковых подходов. То "скачок мангуста", то захватить Донбасс, потом вообще идиотские идеи уничтожить энергетическую инфраструктуру и переломить таким образом Украину и Запад и затем снова попытаться захватить инициативу", – сказал Самусь.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ заявили, что войска РФ готовятся к наступлению по четырем направлениям, там они активно ведут разведку и накапливают силы. Тем временем в Донецкой области усиливаются приготовления к скрытой мобилизации в ряды вражеской армии бюджетников и коммунальщиков.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Россия может готовить новое наступление на Украину по двум направлениям – на востоке или юге. По его словам, это может произойти к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Чиновник призвал государства предоставить Украине больше военной помощи.