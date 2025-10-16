У Путина осталось от одного до трех лет, а его цель в жизни физиологическая. Интервью с Обуховым

Кремлевский диктатор Владимир Путин отпраздновал свой очередной день рождения. Официально ему 73, хотя на самом деле он может быть на два года старше. Какие цели он преследует, какие амбиции имеет? По-прежнему ли он ослеплен безумной мечтой восстановления Союза? Что он знает о реальном положении дел на украинском фронте? И сколько еще планирует прожить в первом кресле?

На самом деле цель диктатора – весьма примитивная и физиологичная: он хочет не проиграть войну в Украине и дожить свою жизнь на свободе. Тем не менее объективные обстоятельства таковы, что уже через год внешнеполитическая ситуация для него может стать совершенно невыносимой. Одновременно экономического ресурса самой России хватит не более чем на три года.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– 7 октября Путину исполнилось 73, хотя на самом деле мы не знаем, когда его реальный день рождения. Из этих 73 лет 25 он руководит Россией. Как вы думаете, что он хотел бы успеть до конца своей жизни? Какие амбициозные цели он может ставить? Есть ли и сейчас среди этих целей задача восстановления Союза?

– Прежде всего – и это, наверное, немаловажно – Путину исполнилось 75, а не 73. Он родился в 1950 году, а не, как пишут в "Википедии" и в прочих источниках, в 1952-м. Все это сфальсифицировано. Об этом написана большая книга Курчаб-Редлих, польской журналистки, которая проводила собственное расследование и встречалась с реальной матерью Путина. Ее уже нет в живых, она умерла в Грузии. Мало кто об этом говорит или знает. Возможно, это мало на что влияет, тем не менее маленькая ложь становится каплей большой лжи.

Что касается его цели, то, с моей точки зрения, эта цель достаточно примитивная, физиологического свойства. Он не может проиграть войну, он хочет дожить свою жизнь не в тюрьме – это очевидный вывод. Сейчас давать задний ход уже слишком сложно. После того, что происходило в течение трех лет в Украине, этого прощать уже никто не будет – ни Украина, ни Европа. Я думаю, что в ближайшее время и США тоже к этому подключатся, а дальше и Китай, и Индия, и все остальные страны.

Мне кажется, Путин уже понимает, что эту войну он не выиграет, но, как боксеру на ринге, ему не хочется оказаться в нокауте. Он хочет растянуть бой на 12 раундов и проиграть по очкам. И все эти провокации в Европе – это именно та самая растяжка по времени этого проигрыша. Насколько это у него получится? Этого никто не знает, даже он сам.

В то же время Европа еще пока не готова к радикальным шагам по отношению к России. Несмотря на санкции, начинаются недовольные возгласы, дескать, сколько это может длиться, надо как-то заканчивать войну, но как – Европа пока что не знает.

Итак, цели Путина достаточно примитивны – дожить свою жизнь на свободе, а не в тюрьме.

– Кстати, насчет примитивных целей. Можно ли к таковым отнести также желание Путина жить до 150 лет, о чем шла речь во время его визита в Китай?

– Это из области фантастики, потому что никакой Путин до 150 лет жить не будет. При всех достижениях медицины, геронтологии и прочего это пока невозможно. Его здоровье и денежные возможности, наверное, позволяют продлить жизнь еще лет на 10-15, но все зависит от того, где он будет ее доживать. Если на свободе, в стране, которая экономически это переварит и где народ будет хотя бы нейтрален, дескать, черт с ним, пусть остается, лишь бы у нас был хлеб, бензин и прочее, – тогда да. Но это вряд ли осуществимо в России, поскольку экономика катится вниз, и долго так продолжаться не может. Хватит еще на 2-3 года, а дальше неизвестно.

– Как вы думаете, на что сегодня Путин рассчитывает в войне против Украины? Ранее он преследовал цель полного контроля над нашей страной. Насколько изменилась эта цель сейчас? И располагает ли он реальной информацией о том, что происходит на поле боя?

– Я думаю, что более-менее он располагает информацией о том, что происходит, но его генералы и адмиралы не видят путей что-либо изменить. Это замкнутый круг. Он хотел бы что-то изменить, но не может. Чтобы изменить положение на поле боя, нужно привезти в Украину миллиона два обученных, одетых военнослужащих, солдат и офицеров. Но где он их возьмет? Северокорейская армия вряд ли пошлет в Украину два миллиона. Может, несколько десятков тысяч, но они ничего не изменят. Китай точно не пошлет. Добровольцы – это не масштабное решение.

Поэтому изменить ситуацию на поле боя он не в состоянии. Он может только удерживать позиции, где-то немного продвигаться, где-то ухватить какой-то кусочек. Но все видят, какие там успехи. Наступает осень, скоро зима, а зимой какие могут быть маневры и наступления?

В это время Украина будет получать все больше и больше оружия – это уже неотвратимо. Не уверен, что "Томагавки" придут мгновенно, но не исключено, что уже зимой они появятся. Это станет серьезным аргументом против России, и Путина это пугает. Это станет серьезной опасностью по части разрушений в самой России, тех же НПЗ, военных заводов и так далее. Все это будет накапливаться, и ситуация будет ухудшаться.

Учитывая масштабы России, понятно, что сложно мгновенно уничтожить все военные заводы, все базы, аэродромы и прочее, но постепенно, шаг за шагом, процесс пойдет не туда, куда хотела бы Москва. Путин это понимает, он все-таки в своем уме, но сделать ничего не может. Он может только растянуть эту агонию упадка. На сколько его хватит, не знает даже он сам. Это непредсказуемо. Все зависит от того, как будет реагировать российский народ, пойдут ли на войну десятки тысяч, как будет себя вести Европа, будет ли она усиливать давление, вводить не только санкции, но и другие меры, политические и экономические.

Америка пока занята своими проблемами, но через год, вероятно, в США произойдут серьезные перемены, и тогда начнется просто обвал. После того как республиканцы потеряют Сенат и Конгресс, Путину придется очень несладко. Тогда счет пойдет уже не на годы, а на месяцы.

– Вначале вы говорили о примитивной мечте Путина. Какой процент вероятности вы даете, что эта мечта осуществится?

– Мне не хотелось бы давать процентов или быть предсказателем, но, по моему мнению, года два он, наверное, сможет протянуть. Больше – я не уверен. Это и политика, и экономика, и давление со стороны Америки и Европы. Мы приближаемся к точке, когда длительность этой войны превосходит длительность Второй мировой. Это не может быть бесконечно. Ресурсы реально заканчиваются. Это не какая-то бездонная бочка.

Я не даю никаких прогнозов, но, с моей точки зрения, Россия способна протянуть еще года два, но никак не 10-15 лет. Конечно, этот срок можно сократить. Все зависит от целого ряда обстоятельств, усилий как правительств, так и гражданского общества. Проценты давать сложно – 50% или 90%. Посмотрим, окажусь ли я прав. Но во многих своих прогнозах я был очень близок к тому, что происходило и происходит.