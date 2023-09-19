'У Путина в руках заряженный автомат, но спусковой крючок забрали': Кондратюк оценил возможность мятежа в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров играл решающую роль в "империи страха", которую создал президент РФ Владимир Путин. Люди Кадырова отвечали за все убийства политических оппонентов Кремля, а теперь ликвидация главы Чечни открывает возможность российским элитам осуществить мятеж по устранению самого Путина.

Об этом в интервью проекту "Орестократия" сказал украинский офицер спецслужб, генерал-лейтенант, бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Он отметил, что ФСБ РФ давно пытались "добраться" до Кадырова и единственным препятствием был Путин (чтобы просмотреть видео, докройте до конца новости).

"Но сегодня сама судьба Путина уже под сомнением, потому что, я бы сказал так, последние события, происходящие на фронте, и несостоятельность России достичь любого военного успеха на территории Украины как раз ставят к элите вопросы отстранения Путина от власти. И ситуация с Кадыровым, мне кажется, будет решающим фактором, который может повлиять на это", – сказал офицер.

Кондратюк добавил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был "частью мафиозного государства Путина и развивалось все это на стрессе и запугивании элит", тогда как второй такой составляющей был Кадыров и "его роль в империи мафиозного государства Путина была решающей".

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"Потому что все приговоры, которые происходили в отношении политических оппонентов, все остальное производилось непосредственно исполнителями Кадырова. И это не только политическое убийство того же Немцова, но также все любые другие политические убийства, и в том числе за рубежом", – объяснил генерал-лейтенант.

По словам Валерия Кондратюка, именно на личности Кадырова базировалась путинская "империя страха", но теперь силовые органы и вооруженные силы РФ могут реализовать мятеж по устранению самого Путина.

"Я бы сегодня эту ситуацию сравнил с тем, что у Путина сегодня в руках – заряженный автомат, но спусковой крючок у него забрали, спусковой крючок имеется в виду Кадыров. И такие события, по сути, дают элитам сегодня возможность провести то, что они давно уже планируют, и то, что давно вызревает в силовых органах и непосредственно в вооруженных силах России – мятеж по устранению Путина", – сказал офицер украинской СВР.

Валерий Кондратюк добавил, что устранение Путина является единственным выходом из ситуации для РФ, "когда каждый день становится хуже и хуже, и выхода из этого они не видят, особенно те сотрудники ФСБ, которые действительно там чувствуют и понимают перспективы последствий таких действий Путина относительно войны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 сентября наши источники в чеченской диаспоре рассказали, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. Москвоские врачи ничем не смогли ему помочь, после чего главу Чечни вернули в домой. Также было известно о планах перевести его на лечение в ОАЭ.

– В ГУР Минобороны Украины подтвердили данные о критическом состоянии Кадырова. Там рассказали, что у главы Чечни обострились давние болезни.

– По данным наших источникове, Кадырову пересадили почку, но она не прижилась.

– Москва отказалась комментировать состояние здоровья Кадырова. У Путина заявили, что "вряд ли могут давать" соответствующие справки.

– В Telegram-канале главы Чечни после сообщений о его коме появилось видео, снятое им на беговой дорожке, которое якобы должно было опровергнуть проблемы со здоровьем Кадырова. В сети заметили, что ролик был взят из архива.

– 18 сентября чеченский правозащитник Муса Ломаев заявил, что Кадыров либо в коме, либо в очень тяжелом состоянии.

– В ISW отметили, что Путин боится дестабилизации кадыровского режима в Чечне.

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