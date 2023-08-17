У России есть план совершения провокации на Курской АЭС: в ГУР сообщили детали

Россия действительно имеет сценарий для осуществления провокации на Курской атомной электростанции. Однако вопрос состоит в том, решит ли Кремль издать приказ на его воплощение.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что российский террористический режим точно имеет детально разработанный сценарий для проведения этой провокации.

"Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в стране-агрессоре ее террористическим военно-политическим руководством", – заявил Юсов.

Он также подчеркнул, что для режима диктатора Владимира Путина такая практика, как террор против собственного населения и гражданских объектов, не нова.

По словам представителя Главного управления разведки, Кремль может намереваться провести провокацию на Курской атомной электростанции с целью повышения уровня мобилизации, внутриполитических процессов и поддержки.

"Этот сценарий, его разработка – история не сегодняшнего дня. Такой план давно. И вопрос сейчас окончательного решения и команды – будет ли она и когда будет отдана", – подчеркнул он.

Юсов отметил, что обычно оккупанты не могут адекватно оценить последствия подобных терактов. В частности, они это показали при подрыве Каховской ГЭС. В то же время, влияние провокации на Курской атомной электростанции, если оккупанты на это решатся, в первую очередь будут испытывать граждане РФ.

"Поэтому вопрос к населению территории РФ: как они готовы принимать меры для того, чтобы противодействовать таким намерениям людей, узурпировавших власть, или дальше терпеть и просто смотреть, как разворачиваются события, говорить, что "все идет по плану"", – подытожил Юсов.

Ранее сообщалось, что россияне могут планировать провокацию на Курской АЭС. В настоящее время они проводят подготовку к эвакуации населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Центра Национального Сопротивления. Как сообщается, если провокация будет осуществлена, большинство жителей региона Россия бросит на произвол судьбы.

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