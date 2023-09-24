У России проблемы с квалифицированной пехотой, на фронт вынужденно бросают десантников, – Калашников

На 20-й месяц полномасштабной войны в армии России ощущается нехватка квалифицированной пехоты. Поэтому наиболее опасные для себя участки фронта агрессор вынужден закрывать воздушно-десантными войсками.

На это указал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича ВСУ Олег Калашников. О проблемах врага он рассказал в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении.

По его словам, в районе освобожденных Клещиевки и Андреевки оккупанты сегодня продолжают попытки контатаковать наши подразделения. Там продолжаются непрерывные обстрелы, враг применяет тяжелое вооружение.

"Также пытается немного атаковать на северном фланге, где задействовал два воздушно-десантных полка – 217-й и 331-й", – отметил он.

Военный объяснил: захватчики полагают, что "элитные" части десантников смогут удержать позиции лучше, чем обычная российская пехота.

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В то же время частично мобилизованный резерв оккупантов, который сегодня задействует враг, очень необученный и плохо ведет себя во время боевых действий.

"То есть для них есть опасность, что те участки фронта, которые они полностью прикрывают частично мобилизованными, будут нами прорваны", – пояснил Калашников.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковник запаса Петр Черник выразил убеждение, что армию РФ ожидает оперативное окружение в Бахмуте, но добровольно она ни при каких условиях не оставит позиции там. В то же время освобождение этого города-крепости он называет нецелесообразным.

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