Посмотрел новый эфир Наки с Миловым. Тот заявил, что у РФ системная проблема со снабжением, и на логистику выделяется всего 10-12% (!!!) от всего военного бюджета. И это ведь без учета воровства и коррупции. То есть реальная цифра это 7-9% примерно.

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Более того, Милов заявляет, что снабжение армии происходит по ОСТАТОЧНОМУ принципу (я чуть не поперхнулся чаем, когда услышал). То есть самая важная и фундаментальная часть вооруженных сил обеспечивается средствами в самую последнюю очередь.

Если эти данные — правда, то шансов у ВС РФ нет. От слова совсем. Главное, чтобы не прекращалась помощь Запада Украине. Это самое важное и ключевое. Если помощь будет продолжаться, то разгром и изгнание захватчиков — вопрос времени.

Логистика — фундамент, мать войны. Равно как и связь и разведка. Наверное, вот это три кита, на которых держатся любые вооруженные силы — в любой стране. На логистику должна уходить почти половина вашего военного бюджета, особенно когда ваша армия воюет.