На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным

На территории подконтрольной российским оккупантам части Донецкой области "власти" тайно отжали 300 тыс. квартир и домов. Причем никаких выплат, компенсаций или предоставления другого жилья местным жителям, конечно же, не предусмотрено. А узнали они о грандиозной афере совершенно случайно.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как заработала схема

Российская власть вынашивает планы по деприватизации жилья на территории РФ, согласно которому его фактически будут забирать у социально незащищенных слоев – а речь идет (на минуточку!) о 60% населения. В планах власти поднять стоимость обслуживания квартиры до 30-35 тыс. рублей (13,5 – 15,8 тыс. грн по курсу НБУ), а у тех, кто не может платить ежемесячно такую сумму, отбирать жилье.

Однако на территории временно оккупированной части Донецкой области пошли еще дальше: уже лишили права собственности 300 тыс. местных жителей (и теперь их в любой момент могут выселить). Причем сделали это тайно.

О подписанном гауляйтером Денисом Пушилиным постановлении стало известно случайно – когда один из владельцев жилья собирался его переоформить и узнал, что оно уже… не его, а в собственности "республики". И разгорелся скандал.

"Квартиры фактически национализировали за день до "включения" региона в состав РФ. Простым языком – отжали. А люди об этом узнали, когда потребовалось перерегистрировать жилье по российскому законодательству. Иначе его не продать. Вы, конечно, можете сказать, что это все равно не влияет на право собственности в Украине, так как территория оккупирована – и будете правы. Однако у меня есть несколько клиентов, которые хотят продать жилье в Донецке и уехать к детям на подконтрольную Украине территорию или в другие страны, а совершить сделку можно только тут – и да, исключительно по росзаконодательству. Это реалии", – рассказала OBOZ.UA донецкий риэлтор на условиях анонимности.

По ее словам, количество людей, обнаруживших, что их жилье уже находится в собственности "ДНР", растет с каждым днем. "Люди узнают об этом, когда обращаются в росреестр, а им выдают уведомление "о приостановке государственной регистрации прав", – поделилась риэлтор.

При этом она отказалась назвать конкретные адреса в целях безопасности – как своей, так и ее клиентов. Однако в социальных сетях и местных СМИ уже выкладывают копии уведомлений из реестра.

У кого отобрали жилье

О том, что квартира в доме 7 по улице Карла Либкнехта в Донецке уже давно не ее, 56-летняя Наталья Миронова узнала, получив уведомление росреестра после попытки перерегистрировать жилье.

В качестве причины "ведомство" указало "постановление комитета обороны ДНР № 341 от 29.09.22 года" за подписью главаря Дениса Пушилина, к которому прилагается перечень с адресами недвижимого имущества, в отношении которого не могут совершаться какие-либо действия. Важное уточнение – сам список засекречен, его нигде нет.

Примечательно, что дом, в котором находится квартира дончанки, расположен не в самом лучшем районе областного центра, да и здание тоже так себе. И, по словам местной жительницы, долгов по коммуналке у нее нет. То есть чем руководствовались те, кто внес квартиру дончанки в список для отжима – абсолютно непонятно.

Под раздачу попал и отец задвухсоченного на войне оккупанта. Он не смог оформить на себя квартиру сына в доме 18 по ул. Речной – она тоже уже "национализирована" в "интересах обороны".

Пострадавшие обращались на "горячую линию главы ДНР", но ответа так и не получили. Больше все разъярены пророссийски настроенные жители Донецкой области, которые, по их словам, "получили удар в спину" – чего, конечно же, не ожидали.

Среди них – жительница Макеевки Валентина Романенкова, муж и сын которой воевали на стороне российских оккупантов и погибли. Квартира ее матери-инвалида в микрорайоне Первомайский также была отжата постановлением "комитета обороны".

В обращении к Путину Романенкова заявила, что "власти ДНР решили отобрать последнее без объяснения причины", а "постановление дискредитирует РФ и действует в интересах врагов".

Что дальше?

Некоторые дончане собирались обжаловать "национализацию" их квартиры в "судах", однако адвокаты говорят, что это нереально, так как орган, выдавший это "постановление" (так называемый "государственный комитет обороны ДНР"), расформирован и, соответственно, нет ответчика.

"После разгоревшегося скандала "администрация" Пушилина заявила, что произошла некая "техническая ошибка" и скоро будет алгоритм, как "вернуть" жилье", – рассказал наш собеседник в оккупированном областном центре.

Вот только, по его словам, в такой поворот местные жители не верят: они считают, что "власти" просто тянут время, чтобы погасить недовольство, а потом "что-то придумают". Конечно же, исключительно в свою пользу.