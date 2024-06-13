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На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным

Олег Шевченко
War
4 минуты
144
оккупанты Донецк

На территории подконтрольной российским оккупантам части Донецкой области "власти" тайно отжали 300 тыс. квартир и домов. Причем никаких выплат, компенсаций или предоставления другого жилья местным жителям, конечно же, не предусмотрено. А узнали они о грандиозной афере совершенно случайно.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как заработала схема

Российская власть вынашивает планы по деприватизации жилья на территории РФ, согласно которому его фактически будут забирать у социально незащищенных слоев – а речь идет (на минуточку!) о 60% населения. В планах власти поднять стоимость обслуживания квартиры до 30-35 тыс. рублей (13,5 – 15,8 тыс. грн по курсу НБУ), а у тех, кто не может платить ежемесячно такую сумму, отбирать жилье.

Однако на территории временно оккупированной части Донецкой области пошли еще дальше: уже лишили права собственности 300 тыс. местных жителей (и теперь их в любой момент могут выселить). Причем сделали это тайно.

О подписанном гауляйтером Денисом Пушилиным постановлении стало известно случайно – когда один из владельцев жилья собирался его переоформить и узнал, что оно уже… не его, а в собственности "республики". И разгорелся скандал.

На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным
На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным

"Квартиры фактически национализировали за день до "включения" региона в состав РФ. Простым языком – отжали. А люди об этом узнали, когда потребовалось перерегистрировать жилье по российскому законодательству. Иначе его не продать. Вы, конечно, можете сказать, что это все равно не влияет на право собственности в Украине, так как территория оккупирована – и будете правы. Однако у меня есть несколько клиентов, которые хотят продать жилье в Донецке и уехать к детям на подконтрольную Украине территорию или в другие страны, а совершить сделку можно только тут – и да, исключительно по росзаконодательству. Это реалии", – рассказала OBOZ.UA донецкий риэлтор на условиях анонимности.

По ее словам, количество людей, обнаруживших, что их жилье уже находится в собственности "ДНР", растет с каждым днем. "Люди узнают об этом, когда обращаются в росреестр, а им выдают уведомление "о приостановке государственной регистрации прав", – поделилась риэлтор.

При этом она отказалась назвать конкретные адреса в целях безопасности – как своей, так и ее клиентов. Однако в социальных сетях и местных СМИ уже выкладывают копии уведомлений из реестра.

У кого отобрали жилье

О том, что квартира в доме 7 по улице Карла Либкнехта в Донецке уже давно не ее, 56-летняя Наталья Миронова узнала, получив уведомление росреестра после попытки перерегистрировать жилье.

В качестве причины "ведомство" указало "постановление комитета обороны ДНР № 341 от 29.09.22 года" за подписью главаря Дениса Пушилина, к которому прилагается перечень с адресами недвижимого имущества, в отношении которого не могут совершаться какие-либо действия. Важное уточнение – сам список засекречен, его нигде нет.

На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным

Примечательно, что дом, в котором находится квартира дончанки, расположен не в самом лучшем районе областного центра, да и здание тоже так себе. И, по словам местной жительницы, долгов по коммуналке у нее нет. То есть чем руководствовались те, кто внес квартиру дончанки в список для отжима – абсолютно непонятно.

Под раздачу попал и отец задвухсоченного на войне оккупанта. Он не смог оформить на себя квартиру сына в доме 18 по ул. Речной – она тоже уже "национализирована" в "интересах обороны".

Пострадавшие обращались на "горячую линию главы ДНР", но ответа так и не получили. Больше все разъярены пророссийски настроенные жители Донецкой области, которые, по их словам, "получили удар в спину" – чего, конечно же, не ожидали.

Среди них – жительница Макеевки Валентина Романенкова, муж и сын которой воевали на стороне российских оккупантов и погибли. Квартира ее матери-инвалида в микрорайоне Первомайский также была отжата постановлением "комитета обороны".

На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным

В обращении к Путину Романенкова заявила, что "власти ДНР решили отобрать последнее без объяснения причины", а "постановление дискредитирует РФ и действует в интересах врагов".

Что дальше?

Некоторые дончане собирались обжаловать "национализацию" их квартиры в "судах", однако адвокаты говорят, что это нереально, так как орган, выдавший это "постановление" (так называемый "государственный комитет обороны ДНР"), расформирован и, соответственно, нет ответчика.

На Донбассе "комитет обороны" отжал жилье у сотен тысяч жителей: кто остался бездомным

"После разгоревшегося скандала "администрация" Пушилина заявила, что произошла некая "техническая ошибка" и скоро будет алгоритм, как "вернуть" жилье", – рассказал наш собеседник в оккупированном областном центре.

Вот только, по его словам, в такой поворот местные жители не верят: они считают, что "власти" просто тянут время, чтобы погасить недовольство, а потом "что-то придумают". Конечно же, исключительно в свою пользу.