У Украины есть некоторые ресурсы (в частности, дроны) для продолжения борьбы с неспровоцированной агрессивной российской полномасштабной войной без поддержки Соединенных Штатов Америки. В Украине предполагают, что сил хватит примерно на полгода такого сопротивления.

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Об этом заявило Financial Times. Репортер издания, который побывал в Киеве, отметил смелость украинцев.

Он пообщался с военнослужащим Павлом ("Чубакка"). Воин рассказал, что получил этот позывной на передовой, потому что после нескольких недель под постоянными обстрелами сильно зарос и стал "лохматым".

"Большинство украинцев теперь слышат атаку беспилотников и говорят: "О, это ничего, это не баллистическая ракета". Либо, если это баллистическая ракета, они просто проверяют, какого она типа: "О, это всего лишь "Кинжал", так что не о чем беспокоиться", – сказал защитник.

"Такая беззаботность отражает репутацию, которую украинцы заслужили за стойкость в те мрачные экзистенциальные недели для своей страны после 24 февраля 2022 года. Их дух действительно кажется непоколебимым", – указали в FT.

Пока американский президент Дональд Трамп открыто заигрывает с идеей бросить их, многие украинцы настаивают, что они могут продолжать сражаться.

"Единственный справедливый способ остановить войну – остановить нападающего. Другой способ – заставить нас сдаться, и администрация Трампа выбирает этот вариант. Мы слышим от них в новостях, что мы должны думать, что Россия сейчас хорошая, и мы можем заключить сделку. Какую сделку? Это узаконит преступление", – высказал свое мнение воин.

Народный депутат Украины VIII созыва Мустафа Найем утверждает, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической".

"Это война дронов, и мы эксперты в их производстве. У нас даже есть школа по производству дронов", – сказал он, добавив, что компоненты для БПЛА из США используются "экономно" и могут быть заменены.

Больше всего его беспокоит, что будет, если Штаты прекратят предоставлять нам разведданные, хотя он и не считает это вероятным.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Украины готов заключить соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Но когда это произойдет – сейчас зависит только от американской стороны, заявил Владимир Зеленский в ночь на 1 марта.

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