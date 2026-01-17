У врага – минус техника: пограничники показали удачную 'охоту' на Курском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить ощутимые потери российским силам на Курском направлении. С помощью ударных и FPV-дронов бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и замаскированный автомобиль противника.

Поражение техники произошло во время воздушной разведки и корректировки ударов по выявленным целям российских войск. Об успешной боевой операции сообщили в Государственной пограничной службе Украины, обнародовав видео работы операторов беспилотников бригады "Стальная граница" в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах зафиксирован момент уничтожения самоходной артиллерийской установки, а также РСЗО БМ-21 "Град", которую противник пытался скрыть на позиции. Точные удары дронов не оставили технике шансов на восстановление. Кроме тяжелого вооружения, пограничники ликвидировали и транспортное средство врага, замаскированное в посадке. Для поражения авто применили FPV-дрон, что позволило уничтожить цель без привлечения дополнительных сил и средств.

В ГПСУ отмечают, что использование беспилотных систем остается одним из ключевых инструментов в борьбе с российской техникой на пограничных и смежных направлениях. Такие операции не только уменьшают огневые возможности врага, но и затрудняют его логистику и перегруппировку сил вблизи украинской границы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российские оккупационные войска пытались прорвать украинскую границу в Харьковской области. Планы противника сорвали воины Госпогранслужбы, превратив 32 захватчиков в "двухсотых" и "трехсотых".

