''У всех кто-то умер, кто без ног вернулся'': в Бурятии рассказали о потерях региона в войне. Видео

Среди бурятов, которые воевали на фронте, зафиксированы множественные потери – часть умерли, часть вернулись домой без конечностей и покалеченные. Жительница Бурятии (республика в составе РФ) поделилась своим рассказом о том, как ее знакомые и земляки вернулись с "СВО".

Видео дня

Данное видео распространилось по сети. У повествовательницы вернулся раненых родственник (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног, кто-то лежит без половины головы", – рассказала бурятка.

Как сообщает девушка, ее родственник вернулся с войны – он поехал добровольцем, за компанию, ведь предложили хорошие деньги.

"Он никогда не интересовался политикой, жил в деревне. Он пьющий. Когда он приехал, мы ожидали, что он будет пить. Но он не пил неделю – он неделю плакал", – добавила она.

Побратимы этого бурята погибли, среди всей роты осталось очень мало. Сам он приехал с ранением в бедро.

"Все его друзья были убиты, стерты в пыль", – говорит бурятка о своем родственнике.

На кадрах видео можно заметить множество памятников погибших на фронте бурятов.

"Жители Бурятии рассказывают о цене войны для этого региона. Зачем буряты целый год погибали в Украине никто так и не пояснил. Видимо, не могли жить без Угледара", –– комментируют рассказ в Интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бурятии (республика в составе РФ) в предновогодний вечер, 31 декабря, была совсем не праздничная атмосфера. Туда привели тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!