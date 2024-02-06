У ВСУ заканчиваются боеприпасы: Белый дом не оставляет попыток убедить Конгресс принять новый пакет помощи для Украины

Администрация президента Соединенных Штатов напоминает, что боевые действия в Украине продолжаются, и наши военные вынуждены экономить свои боеприпасы. Именно поэтому Конгресс США должен как можно быстрее проголосовать за новый пакет помощи Украине.

С таким заявлением выступил на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, обе стороны ведут боевые действия как в воздухе, так и на земле.

"Этими зимними месяцами бои не прекращаются. Они становятся более ожесточенными и интенсивными", – заметил Кирби, поэтому США должны обеспечить продолжение военной поддержки Украины немедленно. Ибо времени, чтобы ждать "весеннего наступления" российских войск, нет.

Также представитель администрации подчеркнул, что пополнение способностей противовоздушной обороны будет для Украины ключевым запросом в ближайшем будущем.

"В Вашингтоне отдают себе отчет, что у украинских военных на поле боя заканчиваются определенные типы боеприпасов", – отметил Кирби.

Отдельно чиновник отметил важность экономической помощи Украине.

"Путин сделал уничтожение экономики Украины главной целью своей военной стратегии", – отметил Кирби и добавил, что время для помощи пришло уже сейчас, потому что украинцы нуждаются в ее немедленном.

Он отметил, что это соглашение также поможет нам инвестировать в оборонно-промышленную базу, поддерживая американские рабочие места по всей стране и поддерживая способность производить оружие и оборудование, которые могут присылать Соединенные Штаты Украине, чтобы помочь им продолжать борьбу с российской агрессией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в очередной раз обратился в Конгресс США с требованием проголосовать за законопроект относительно дополнительного финансирования потребностей национальной безопасности.

Ранее администрация президента США предостерегла спикера Палаты представителей США Майка Джонсона от блокирования соглашения по усилению безопасности на американской границе. Этот документ должен также разблокировать помощь Украине и другим странам.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко пояснил, что республиканцы и демократы вместо того, чтобы объединиться и навести порядок в вопросах как национального, так и глобального характера, продолжают "грызться" между собой. Причина этого в том, что обе партии пытаются показать себя перед избирателем с лучшей стороны.

В Белом доме надеются, что Конгрессу удастся проголосовать за дополнительное финансирование для Украины. Таким образом, США смогут вернуться к мировому лидерству в поддержке нашего государства.

В частности, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за оказание помощи Украине. По ее мнению, президент Байден сможет убедить законодателей.

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