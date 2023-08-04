Учила литературе и христианской этике: в Кривом Роге российская ракета убила учительницу

Во время взрыва российской ракеты в жилом доме в Кривом Роге 31 июля погибла завуч гимназии № 15 Ирина Киянчук. Ее квартира находилась на пятом этаже многоэтажки на улице Украинской.

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Во время взрыва погибла учительница

Утром 31 июля российская ракета попала в подъезд многоэтажного дома в Кривом Роге. Взрывом были разрушены квартиры в крайнем подъезде. 62-летняя Ирина Киянчук жила на пятом этаже, от ее квартиры ничего не осталось.

Ирина Борисовна 30 лет проработала в Криворожской гимназии № 15.

"Она была учителем, заместителем директора по воспитательной работе. В последнее время она работала завучем по учебно-воспитательной работе. Это очень добрый и талантливый человек. Она преподавала зарубежную литературу, а также христианскую этику.

К тому же она была завучем в воскресной школе при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Она была очень верующим человеком", – рассказала заместитель директора гимназии Раиса Шинкаренко.

Мудрый и добрый человек

Ученики очень любили уроки Ирины Борисовны. Она всегда придумывала необычные формы преподавания, подходила к урокам креативно. Преподаватель сама как-то писала своей бывшей ученице о том, как учит детей.

"Искусство влияет! Я обращаюсь к детям, чтобы они видели прекрасное вокруг. Придумала уроки, чтобы дети видели все плохое и хорошее, что делает человек. Все просто: идем вокруг школы, задание – найти все вокруг по теме. А потом говорим про клумбы, цветы, деревья. И про поломанные ветки, про надписи на школе, про обувь на деревьях", – описывала учительница.

Она очень радовалась, когда бывшие ученики писали ей, помнили о ней и ее уроках.

Те, кого когда-то учила Ирина Киянчук, говорят о ней как об очень мудром и добром человеке. Она никогда не повышала голос, всегда старалась найти подход к каждому ребенку. И это у нее хорошо получалось.

"Я как одинокий лист на дереве"

Она описывала свои эмоции во время войны: "Я стала как кошка. Ночью просыпаюсь за 10 минут до сирены". "Война пожирает все эмоции. Но есть надежда!"

У погибшей учительницы остался сын с невесткой и внучка. В семье царят очень дружеские отношения.

В 2020 году Ирина Борисовна потеряла своего мужа, она очень переживала из-за этого. Писала, что многие годы муж оберегал ее, заботился, а теперь ей придется привыкать жить одной. "Я как тот одинокий лист на дереве, который треплет ветер из стороны в сторону, пытаясь сорвать…"

Похороны погибших во время российского ракетного удара по жилому дому прошли 2 августа. Жители города несли к месту взрыва живые цветы.

Всего 31 июля погибли шесть человек – четверо жильцов многоэтажного дома и двое сотрудников техникума, куда прилетела вторая вражеская ракета. Еще 75 человек получили ранения, 22 из них находятся в больнице.