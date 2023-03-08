Учительница из Харькова доверила историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Валерия Гукова – учительница начальных классов из Харькова. Когда город содрогался от взрывов, она продолжала проводить занятия с укрытия. Она до сих пор поддерживает всех своих учеников и мечтает о встрече с ними в родной школе после победы. Свою историю Валерия доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"24 февраля я проснулась от странных звуков. сквозь сон подумала, что это фейерверки. Когда звуков стало больше, они стали громче, я проснулась окончательно, прочла новости и поняла, что путин объявил полномасштабное вторжение", — вспоминает Валерия.

Валерия и ее парень решили ехать к нему на работу. Он работал шеф-поваром в кафе, расположенном в подвальном помещении времен Второй мировой войны. С собой взяли животных и тревожный чемоданчик, в который Валерия положила ноутбук и... целый набор детской канцелярии. Полноценно пообщаться со своими учащимися удалось только первого марта. Конечно, дистанционно.

"Им не столь интересно было рассказывать о себе, как интереснее было узнать обо мне. Где я нахожусь, чем занимаюсь, в безопасности ли я. Их боевой дух, настроение на победу и положительное настроение сохраняются до сих пор", — делится Валерия.

11 марта она полностью вернулась в рабочий процесс. Ее парень с друзьями организовали систему приготовления горячей пищи для людей, которые прятались в метро: по 400-500 порций в день. После середины мая в городе стало тише, люди начали возвращаться из метро в свои дома. Необходимость готовить отпала. Тогда Валерия и ее парень тоже вернулись домой.

"Летом я ездила в школу. Там время застыло. На доске написано "23 февраля", лежат детские вещи. Немного жутко, грустно. Музей воспоминаний. Я им видео снимала, как выглядит класс. Показывала: тут ваши пенальчики, тут ваша папка с тетрадями", - рассказывает Валерия.

Она мечтает о победе, о встрече с учащимися, подругами, родственниками. Валерия понимает, что сразу легко не станет, но уверена: украинцам важно не потерять чувство единства, чтобы восстановить страну. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Валерии вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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