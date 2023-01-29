Горячая ночь в Иране: пылает центр производства боеприпасов и БПЛА, пылает нефтеперерабатывающий завод, пылает завод по производству оружия. Были взрывы на военной базе в Хамадане и Кередже, в некоторых воинских частях и в правительственном здании в Тегеране.

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Признаюсь честно, после появления первого иранского дрона в небе Украины мне каждый день казалась, что ответный удар по Ирану затянулся. "Дружба" двух мафиозных режимов должна была развалиться, и как можно скорее.

Но такие акции, как этой ночью в Иране, продумываются заранее большим количеством международных профессионалов, согласовываются, и начинают готовиться только после этого. Период согласования может быть дольше периода подготовки самой операции. Но именно тогда просчитываются все варианты ответов Ирана и России. Смею предположить, что модель выстроена так, что любой ответ приведет к ухудшению их положения.

Есть обнадеживающая информация о гибели нескольких важных физических лиц в Иране. Понятно, что режим будет тянуть с публикацией реальной информации. Но при нынешнем уровне разведок НАТО и Израиля – ждать правды не очень долго.

Также пока нет информации, было ли нападение на паром, совершающий регулярные обмены поставками вооружений через Каспий между Ираном и Россией. Возможно, он не являлся целью данной операции. Ждём-с.

Известно, что Москва уже получила оборудование для производства иранских дронов, и около 100 иранских специалистов отправились в Россию для помощи в налаживании производства. Предполагается, что заводы строятся в Ижевске и Тольятти. Но это не точно. Возможно, и за Уралом.

Как бы то ни было, скрывать это долго невозможно, и даже если у РФ есть достаточно комплектующих, чтобы начать собственное производство дронов, адреса заводов будут известны, и, надеюсь, их "накроют". Речь идет не обязательно о бомбежке заводов. Существует 1001 способ предотвращения производства или использования этих дронов.

Мы уже не вернем украинцев, убитых иранскими "шахедами". Вред, нанесенный ими гражданской инфраструктуре, а значит, гражданам – ощутимый. Но Иран очевидно не был готов к такому ответу. И это только начало.

Слава Украине!