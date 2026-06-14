Украина снова отработала как страна НАТО. Видимо, в качестве подарка на юбилей товарищу Трампу.

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ЦСО "А" СБУ нанес визит в Ярославскую область, где охватил заботой Федеральное государственное казенное учреждение "Маяк" (до февраля 2023 г. назвалось "Темп", структура Росрезерва).

Это достаточно крупная нефтебаза, задача которой – накапливать, хранить и постоянно обновлять стратегический запас нефтепродуктов.

На площадке предприятия, которая нас интересует, находится 60 резервуаров (в основном по 5К куб. м нефтепродуктов), общим объемом порядка 260 тыс. куб м.

Судя по видео, успешно поражены 4-5 резервуаров, что-то еще сгорит в процессе. Предыдущий визит на объект был в ночь на 31 декабря 2025 г., тогда сгорел 1 резервуар. Т.е., мощность объекта снижена как минимум на 10%. Причем второй визит оказался значительно плодотворнее первого.

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Если сравнивать объем данного хранилища, которому 30 лет, с резервуарным парком современных портов или НПС типа "Грушовая", то "Маяк"/"Темп" математически уступает.

Однако его значение – в локации и логистике.

Нефтебаза подключена не только к ж/д, но также имеет выход к речной системе России через Волгу. Это дает возможность маневрировать топливом в гражданских и – особенно – военных целях на северо-западе РФ. Плюс дробление на сравнительно небольшие резервуары исключает одномоментное уничтожение циклопического объема топлива.

Ближайшая внешняя граница к этой нефтебазе – в Нарве. Данный объект ближе к Финляндии, Латвии и Эстонии, чем к Украине. И он структурно заточен на обеспечение Ленинградского военного округа (хотя и Московскому готов подсобить). Т.е., в случае эскалации на Балтике, обеспечение российской армии будет организовано в т.ч. с опорой на эту нефтебазу.

В данном случае СБУ позаботилась о безопасности наших нордических и балтийских партнеров.

К слову. Нефтебаза – далеко не единственный объект оборонного значения в Рыбинске. По соседству с ней находится бывший 8-й арсенал ГРАУ (ныне в/ч в/ч 55443-СГ в составе 1060-го Центра МТО ВС РФ; ещё один филиал этого центра в Большой Ижоре успешно атаковали в ходе ПМЭФ). Там нет боеприпасов, в основном была артиллерия и различный транспорт.

Также в Рыбинске находится верфь, специализированный центр правительственной связи и т.д. Т.е., район должны серьезно защищать, как минимум – от натовской военщины. Видимо, уже нечем. И это открывает широкие перспективы.

Еще один аналогичный визит – и будет выпилено порядка 20% нефтебазы, а это уже больно. Строить резервуары долго – месяцы.

Каждый день возникают иллюстрации, почему Европе нужен военный союз с Украиной. И почему надо прямо сейчас опережающе инвестировать в возможности Украины. Ибо пока евромыслители будут порождать архитектуру безопасности, СБУ приведет амбиции россиян к норме.