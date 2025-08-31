Труба завьот

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжили уничтожать трубопроводы противника, по которым он прокачивает нефть или нефтепродукты. Так, Генштаб сообщил о том, что был атакован трубопровод, по которому противник поставляет топливо, по большей части для нужд оккупационной армии. И вот стали известны некоторые подробности того, что скрывается за этим лаконичным сообщением. ТГ-канал ASTRA дает следующее объяснение.

Далее текст на языке оригинала.

"Генштаб ЗСУ раніше заявив, що в ніч на 29 серпня уразив лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі. Як стверджувалося, ця станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи. Генштаб заявляв, що був зафіксований пожар, але результати ураження ще уточнюються. ASTRA з’ясувала, що під атаку потрапила лінійно виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) 8Н магістрального паливопроводу компанії АТ "Транснєфть — Дружба", розташована в селі Найтоповичі Брянської області. В результаті повністю згоріла будівля насосної станції… Насосна станція — це ключовий елемент ЛПДС, без якого станція не може виконувати своє основне завдання — прокачування нафти або нафтопродуктів".

Це пояснення виявилося цінним тому, що "по-гарячому" було не зовсім зрозуміло, що саме було атаковано. Адже якщо удар завдано по трубі, то ліквідація наслідків займе відносно небагато часу, про що ми одразу і писали. Просто прокачування палива буде зупинено, пошкоджена частина труби — вирізана і на це місце поставлять нову. З урахуванням того, що аварії на трубопроводах час від часу трапляються, то ця технологія добре відпрацьована і не становить якоїсь проблеми в плані ремонту.

Але як тепер зрозуміло, ЗСУ не витрачають боєприпаси настільки бездарно, а прицільно б’ють по насосних станціях. І якщо там дійсно повністю знищено обладнання, як насосне, так і керуюче, то можна не сумніватися в тому, що ліквідація збитку займе в рази більше часу і коштуватиме ворогу на порядок дорожче. Простіше кажучи — прилетіло куди треба як у плані географії, так і в плані потужності того, що було застосовано для ураження.

Склад боєприпасів

Те ж джерело повідомляє про те, що в ніч на суботу було завдано удару ще по одному важливому об’єкту на території противника. Як можна переконатися, за останній місяць основний акцент ударів по глибоких тилах противника робиться на об’єктах нафтової промисловості противника і на його логістичні можливості, але цей удар стоїть дещо окремо і ось чому:

"В ніч на 30 серпня атакувала підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у місті Алексин. Стверджується, що там зберігався піроксиліновий порох — бездимний порох, який використовують у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських системах та в окремих ракетних двигунах. Факт атаки підтвердив губернатор регіону Дмитро Міляєв".

Що стало здобиччю добрих птахів цієї ночі — поки невідомо, але згідно з першими даними, шумно було в кількох областях території противника, зокрема — у Брянській, Бєлгородській, Ростовській і Волгоградській. Напевно, подробиці будуть пізніше.