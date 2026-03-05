"Угроза актуальна для всех": в ГУР ответили, может ли Украина участвовать в миссиях по противодействию "Шахедам" на Ближнем Востоке

Заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Украина имеет уникальный опыт противодействия иранским дронам-камикадзе типа "Шахед". Он отметил, что этот опыт может быть полезным для международных партнеров, в частности в вопросах противодействия таким угрозам на Ближнем Востоке.

Комментарий Скибицкого обнародовало издание New York Post, которое пообщалось с представителем украинской военной разведки. В разговоре генерал-майор пояснил, что украинские военные накопили практические знания относительно запусков и маршрутов иранских дронов.

"Мы имеем экспертизу, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают"шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", – сказал он.

Опыт перехвата дронов

Скибицкий подчеркнул, что эффективное противодействие таким беспилотникам требует комплексной системы обороны. Речь идет не только об одном виде вооружения, а о взаимодействии различных средств – от мобильных огневых групп до систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию – от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", – объяснил представитель военной разведки.

По словам Скибицкого, Украина предлагает партнерам прежде всего обмен опытом и знаниями. Он уточнил, что речь идет об аналитике, выводах и практических уроках, полученных во время отражения массированных атак беспилотников.

Масштабы угрозы

Представитель ГУР также обратил внимание на рост масштабов применения беспилотников. Если в начале использования таких дронов Россия запускала примерно 30 аппаратов в месяц, то впоследствии их количество значительно увеличилось. Теперь речь идет о сотнях беспилотников.

Он привел пример одного из пиковых периодов атак. По словам Скибицкого, в июле прошлого года Россия применила рекордные 802 беспилотника в течение одних суток. Это стало одним из крупнейших показателей использования дронов во время войны.

Скибицкий отметил, что Украина не говорит об участии своих военных в зарубежных операциях. Но украинская сторона готова делиться опытом и наработками с партнерами, поскольку такая угроза касается многих государств.

"Мы не говорим, что собираемся участвовать [в миссиях за рубежом] на практике. Но мы предлагаем совместный опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

