Угрожает тюрьма: в США начался суд над сыном президента США Хантером Байденом

В США начался Суд над Хантером Байденом, сыном президента Америки Джо Байдена. Его могут заключить в тюрьму, если признают виновным в предоставлении ложной информации.

Несмотря на то, что Хантер не занимается политикой, этот процесс может оказать существенное влияние на президентскую кампанию его отца, отмечают эксперты. Об этом сообщают западные СМИ.

54-летний Хантер обвиняется в трех правонарушениях, связанных с приобретением револьвера Colt Cobra в 2018 году.

В своих мемуарах он признался, что тогда боролся с наркозависимостью. Обвинения утверждают, что Байден-младший сознательно соврал в федеральной форме, отрицая свою наркозависимость, чтобы приобрести оружие, являющееся федеральным преступлением. Он также подтвердил в форме, которая дает правдивую информацию.

Кроме того, Хантер незаконно владел огнестрельным оружием в течение 11 дней во время наркозависимости. Его девушка, Хелли Байден, вдова его брата Бо, нашла оружие и выбросила его в помойку, опасаясь за Хантера.

Суд состоится в Уилмингтоне, штат Делавер, родном городе Байден, где Хантер приобрел оружие. Обвинения были предъявлены Министерством юстиции США под руководством специального прокурора Дэвида Вайса, назначенного в прошлом году для надзора за расследованием.

Отбор присяжных начался 3 июня и может продлиться до среды. Сам процесс может занять около двух недель. Если Хантера признают виновным, за тяжелое нарушение ему грозит до 10 лет заключения, а в общей сложности он может получить до 25 лет. Однако, учитывая, что он ранее не совершал преступлений и признал свою наркозависимость на момент приобретения оружия, вероятно, что наказание будет значительно меньше.

Примечательно, что суд над Хантером Байденом начинается спустя всего несколько дней после того, как бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным в уголовном деле по сокрытию выплат порнозвезде Сторми Дэниелс.

Этот процесс также беспрецедентный, ведь впервые в истории США ребенок действующего президента предстанет перед судом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хантер Байден согласился сотрудничать с Министерством юстиции, которое длительное время расследовало, насколько правдива указанная им информация о доходах, а также о незаконном хранении оружия. Наследник 46-го главы Белого дома признался в нарушениях этих норм законодательства США по совету своего адвоката.