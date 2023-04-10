Угрожают, что отберут детей: оккупанты шантажом заставляют украинцев на захваченных территориях брать паспорта РФ

На временно оккупированных территориях Украины РФ продолжает принудительную паспортизацию местных жителей. Оккупационные власти, которые сталкиваются с нежеланием украинцев становиться гражданами РФ, угрожают отобрать детей из семей.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Спикер отметил, что на Таврическом направлении родителей детей школьного возраста шантажом заставляют менять гражданство, угрожая унести от них детей.

"Угрожают людям, имеющим детей школьного возраста, что вместо аттестата у них заберут детей, если они не будут получать паспорта", – рассказал Дмитрашковский.

Отметим, что россияне не оставляют попыток заставить украинцев на оккупированных территориях стать гражданами России. Для этого они употребляют все вероятные способы действия. В частности, пенсионерам и малоимущим семьям без российского паспорта отказывают в выплатах. Также чтобы получить необходимые медикаменты в аптеках, необходимо иметь полис, который выдают только гражданам РФ.

Кроме того, россияне используют и другие методы побуждения. Так жителям, которые станут гражданами РФ, обещают государственные жилищные сертификаты, за которые впоследствии можно будет приобрести жилье на территории России. Однако, несмотря на такую агитацию, темпы паспортизации местных жителей на оккупированных территориях остаются низкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне принудительно решили ускорить паспортизацию на оккупированных территориях. Чтобы заставить людей получать паспорта РФ, россияне создали такие условия, при которых без этого документа невозможно провести какие-либо операции с собственностью. Оставшимся без документа грозит "фильтрация".

Напомним, что Европейский парламент проголосовал за непризнание паспортов и других проездных документов, выданных Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.