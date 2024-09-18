Пишут из-за детонации на 107 арсенале ГРАУ в Торопце зафиксировано землетрясение в 2.8 балла и вышли стекла в пяти километрах.

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Сами наши небратья отчитывались, что 22 тысячи тонн б\к было на арсенале на 2017 год, половина просрочки. Это значит открытое хранение чаще всего, подготовка к утилизации, на которую вечно не выделяется денег.

С того момента только накапливалось там, включая высокоточное оружие – ОТРК, средства доставки к ЗРК, вероятно работала при арсенале команда – восстанавливала просрочку, переснаряжала карандаши к реакторам, там куча двигателей, там куча суббоеприпасов на разборку.

Где-то вошло удачно, завело, по карте пожаров все в огне – часть, конечно, разлетелось просто, а не горит, часть капсульных убежищ может пережить детонацию.

Но понятно почему землетрясение, это 2400-2600 вагонов, крупнейший за всю войну склад достали. Почти как в Приднестровье, только в Торопце по тоннажу.