'Украина благодарна каждому, кто сражался ради нее': Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших защитников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и семьям погибших защитников. Их получили воины, представляющие разные роды войск и военных группировок.

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Об этом глава государства сообщил 3 января в своем профиле в Telegram. Так, сертификаты получили защитники и семьи погибших Героев из Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС и СБУ.

"Продолжаем традицию уважения и благодарности нашим воинам. Вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Тем, кто защищает Украину и на земле, и в небе, и в нашем украинском Черном море.

Пусть независимая и сильная Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее, каждому, кто работал ради нее, каждому, кто может сказать, что украинская жизнь – это ее достижение, его результат", – сообщил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами около 700 защитников государства. Он выразил им благодарность и заявил о гордости за то, что такие люди защищают Украину. О подписании указов глава государства рассказал в традиционном обращении к украинцам 31 декабря. Он подчеркнул, что все эти люди проявили себя на передовой в боевых бригадах по защите наших людей и всей страны.

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