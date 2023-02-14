Украина де-факто уже вступила в НАТО, сделаем все, чтобы это произошло де-юре, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже де-факто вступила в НАТО. Он пообещал сделать все, чтобы это вступление состоялось де-юре.

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Об этом Резников написал в Twitter по итогам девятого заседания в формате "Рамштайн". Он также поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за поддержку Украины.

"Встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Поблагодарил его за последовательную поддержку Украины. НАТО объявило Россию наиболее значительной и прямой угрозой. Пока наши воины защищают мир в Европе, Украина де-факто вступила в НАТО. Я делаю все, чтобы это произошло де-юре", – написал Алексей Резников.

Перед этим в интервью BBC рассказал министр Алексей Резников заявил, что Украина уже стала де-факто членом Североатлантического альянса, потому что имеет оружие НАТО и понимание того, как его использовать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия давно доказала, что достойна стать частью оборонного Альянса и отвечает всем его стандартам.

3 октября Игорь Жовква объяснил, что Украина хочет вступить в НАТО по сценарию Швеции и Финляндии – без ПДЧ. Подавая подобную заявку, Украина использовала конкретный прецедент.

4 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в Альянс.

Также 4 октября пятый президент Украины Петр Порошенко, принявший участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю, призвал союзников предоставить Украине членство в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

В Кремле заявили, что "внимательно наблюдают" за принятием решения руководством НАТО о вступлении Украины в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Там рассчитывают, что среди 30 стран-членов НАТО найдутся те, кто выступит против одобрения поданной Украиной заявки.

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