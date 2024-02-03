Украина должна получить все необходимое для победы над Россией, – Кеннеди

Победа Украины в войне с РФ будет означать победу демократии, свободы и верховенства права. Именно поэтому партнеры должны предоставлять все необходимое для такой борьбы, считает писательница, правозащитница и президент Фонда защиты прав человека Керри Кеннеди.

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Писательница снова посетила Украину. В Киеве ее встретили в Офисе генпрокурора. По словам правозащитницы, она приехала, чтобы пообщаться с украинцами, политиками и чиновниками, и определить, какими должны быть следующие шаги Фонда им. Роберт Кеннеди.

Говоря о перспективах трибунала для военных преступников и РФ в целом, Кэрри Кеннеди признала, что в США и Европе были сомнения в целесообразности его создания. Но настроения уже меняются.

Но сейчас главный приоритет – выиграть войну. "Украинцы стоят на линии фронта ради тех, кто ценит свободу по всему миру. Украина не просит США отправить своих сыновей и дочерей на фронт, однако нуждается в поддержке, чтобы одержать победу. И мы должны предоставлять украинцам все необходимое", – подчеркнула писательница.

Мэри Кэрри Кеннеди является дочерью Роберта Ф. Кеннеди. Доктор юридических наук, она возглавляла делегации правозащитников США в таких местах, как Сальвадор, Сектор Газа, Гаити, Кения, Северная Ирландия и Южная Корея. Также занималась защитой прав человека в Китае, Индонезии, Вьетнаме, Индии, Судане и Пакистане.

В Соединенных Штатах Америки должны последовать примеру Европейского Союза и как можно быстрее выделить Украине новую помощь в ее борьбе с Россией. Об этом сказал помощник госсекретаря США по Европе, научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что Конгресс США одобрит запрос президента Джо Байдена о предоставлении дополнительных средств в помощь Украине. Тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Штатов транслируют "информационные диверсанты".

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