Украина должна сначала освободить Крым, а затем Донбасс: генерал Ходжес объяснил важность деоккупации полуострова

Освобождение Крыма остается ключевой целью Украины, поскольку без этого наша страна не сможет ощущать себя в безопасности. Сохраняя свой флот в Черном море, Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и обратно, перекрывать пути к Одессе, запускать дроны для военной разведки.

Видео дня

Об этом сообщил генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью агентству УНИАН. Пока украинский полуостров находится под контролем Москвы, у Киева не будет гарантий безопасности от международного сообщества, а это станет прямым препятствием для инвестиций после завершения войны.

"Свободный Крым – ключевая цель. Как это сделать? Высокоточные удары с больших дистанций. Я бы рекомендовал Генштабу и правительству в Киеве четко определиться с тем, что Крым - это цель. Донбасс важен. Но пусть россияне продолжают убивать себя на Донбассе, пока украинцы собирают силы для освобождения Крыма. И давайте сосредоточимся на том, что нужно для того чтобы это сделать", – рекомендовал военный специалист.

Ходжес также указал, что уже в мае-июне 2023 года боевые подразделения Сил обороны надо бросать не в зону битвы за Бахмут, а направить в направлении Мелитополя и Мариуполя. Это позволит фактически отрезать сухопутный мост для противника.

"А затем вы можете подтянуть больше HIMARS и начать наносить удары по Севастополю, Джанкою, Сакам, по всем этим местам. Тогда для россиян будет почти невозможно оставаться там. Так Украина сможет победить", – заключил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ходжес уже показывал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное вооружение.

В этом случае американский генерал убежден, что ВСУ будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета-2023. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!