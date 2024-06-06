'Украина должна выиграть в войне с Россией': Волкер назвал ключевые угрозы и указал на нюанс с позицией Запада

Для решения проблемы глобальной войны Украина должна выиграть в войне против России. К тому же борьба украинцев за свободу не должна происходить изолированно – здесь важна поддержка Запада.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он выступил на первом ежегодном "Саммите Свободы США–Украина" в Вашингтоне, сообщает Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности (NAUDI).

Американский дипломат объяснил, что украинско-российская война связана с войной Ирана против Запада, с желаниями Китая перевернуть глобальный мировой порядок, а также с агрессивными действиями режимов Кубы, Венесуэлы, Никарагуа.

Волкер подчеркнул, что все эти страны работают вместе. Так, российские войска используют иранские дроны для убийства гражданского населения Украины, эти же дроны используются для атак в Израиле. Артиллерийские снаряды Северной Кореи передаются РФ для войны, а российские ракеты, наоборот, сейчас предоставляются КНДР, чтобы представлять угрозу в Тихоокеанском регионе. В свою очередь, Китай продает товары в Россию, заменяя подсанкционные товары.

Если мы не остановим эту войну в Украине, эти войны разрастутся и станут более взаимосвязанными. Тогда нужно будет решать проблему глобальной войны", – уверен американский дипломат.

Он выразил сожаление, что спустя более двух лет полномасштабной войны в Украине не все лидеры в США и Европе до конца понимают масштабы проблематики, а руководствуются страхами во внешней политике.

"Они думают, что эту проблему можно решить; что нужно что-то делать, но не до конца; что нам нужно быть осторожными, чтобы не зайти слишком далеко; что им нужно подумать о последствиях, если Россия проиграет или будет фрагментирована", – сказал Волкер, добавив, что все эти риски будут больше, если РФ выиграет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай разжигает войну в Европе своей поддержкой России в войне против Украины. Он предупредил, что за это Пекину грозит потеря сотрудничества со странами Запада.

Тем временем президент США Джо Байден пытается примирить ХАМАС и Израиль. Советник премьер-министра Израиля по внешней политике Офир Фальк отметил, что Тель-Авив принял предложение о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает план несовершенным.

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