'Украина должна защищать всю территорию': Зеленский объяснил, почему армия РФ имеет преимущество в отдельных направлениях. Видео

Российская армия имеет преимущество на отдельных направлениях. Но, несмотря на это, Украина должна защищать всю территорию.

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Об этом на пресс-конференции в Варшаве сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинская армия насчитывает 880 тысяч человек, в то время как российский контингент территории нашего государства – около 600 тыс. человек.

"Сегодня чуть более 600 тысяч российского контингента находятся на территории нашего государства. Может и немного минус, в зависимости как сегодня наши ребята поработали. Что касается украинской армии, сегодня она составляет 880 тысяч. Но 880 тысяч защищают всю территорию. Российские войска сосредоточены только на некоторых направлениях", – сказал президент.

Он добавил, что поэтому на некоторых участках оккупанты имеют количественное преимущество.

"Когда закончится война, безумно, мы должны понимать, что такое контингент других стран. Мы должны понимать, сколько это и какая будет армия Украины, сегодня реально защищающая не только Украину", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что сейчас украинское оружие составляет около 33% от всего, которое нужно в год. Еще 30% – это европейское оружие, а около 40% – это оружие США.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что большинство стран-членов НАТО поддерживают идею присоединения Украины к Альянсу. Он отметил, что это реальная цель, на которую следует ориентироваться.

Как писал OBOZ.UA:

– Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз выступил за вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул: без предоставления нашему государству членства в Альянсе невозможно достичь долгосрочного мира.

– Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина может получить приглашение в НАТО только в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса может распространяться только на территории, не оккупированные.

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