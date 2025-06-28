'Украина – единая, суверенная и непоколебимая': морпехи установили украинский флаг на оккупированном левобережье Херсонщины. Видео

Ко Дню Конституции Украины морские пехотинцы 34-й отдельной бригады береговой обороны провели важную символическую акцию. Наши защитники установили государственный флаг Украины на временно оккупированной территории левобережной Херсонщины.

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Этот жест стал мощным напоминанием о том, что Украина остается единой, суверенной и непоколебимой страной, несмотря на временную оккупацию части своих земель. Соответствующие кадры показала 34 отдельная бригада береговой обороны Морской Пехоты.

Таким образом защитники передали привет врагам и напомнили, что эта земля принадлежит Украине. Флаг Украины вместе с символикой бригады замаячил над территорией, которую сейчас контролируют оккупанты.

"С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина – единая. Суверенная. Непоколебимая. В День Конституции наши пилоты передали привет оккупантам и напомнили: эта земля – украинская. Флаг Украины и флаг нашей бригады взвились над временно оккупированной территорией", – отметили наши защитники.

Напомним, ко Дню сопротивления оккупации Крыма украинские патриоты подняли сине-желтые флаги на одной из самых высоких вершин полуострова – Пахкал-Кая. Этот смелый поступок стал мощным напоминанием о том, что Крым – это Украина, а борьба за его освобождение продолжается.

Несмотря на жесткий контроль оккупантов, украинские патриоты на временно захваченных территориях продолжают сопротивляться. 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения, активисты движения Желтая Лента провели ряд акций в Мелитополе, Мариуполе, Донецке, Луганске, Скадовске, Геническе и других городах.

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